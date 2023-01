A casi un año de que Will Smith golpeó en plena ceremonia del Oscar a Chris Rock, la comunidad del cine y la tv no lo olvida y hasta bromea a las costillas del actor de "Hombres de negro", aunque en su ausencia.

Durante la 80 entrega del Globo de Oro, celebrado anoche, el nombre del actor surgió en dos ocasiones: una en boca de Eddie Murphy, quien al recibir el premio a su trayectoria dio varios consejos a los jóvenes, uno de los cuales fue jamás olvidar el nombre de la esposa del citado histrión.

“Les diré algo a todos los nuevos soñadores y artistas que están en la sala esta noche: hay un modelo definitivo que pueden seguir para alcanzar el éxito, longevidad y tranquilidad. Hay un modelo y es muy simple, son tres cosas: paga tus impuestos, nuevo negocio y conserva el nombre de la esposa de Will Smith”, indicó Murphy.

Y en otro momento uno de los anfitriones indicó que durante el corte comercial habían entregado a Smith el premio a la Mejor Representación de la Masculinidad en Televisión.

En marzo pasado, cuando Rock estaba arriba del escenario en plena ceremonia del Oscar, se dirigió a Jada Smith, esposa de Will y quien estaba rapada, para decirle que no podía esperar a ver GI Jane 2, en alusión a un filme de Demi Moore donde sale sin cabello.

Fue cuando Smith se levantó de su lugar y, sin importarle que estaba la transmisión en vivo, propinó un puñetazo al comediante.

La ceremonia del Globo de Oro, que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, premia a lo mejor del cine y la televisión producido en el pais del Norte.

"The Fabelmans", de Steven Spielberg, se elevó como Mejor Película de Drama, mientras que "The Banshees of Inisherin", protagonizada por Colin Farrell, con el de Mejor Película Comedia o Musical.

En series "House of the dragon" se llevó a sus vitrinas como mejor producción de Drama, al tiempo que Abbott Elementary, el de Mejor Serie Comedia o Musical.

"The Fabelmans" contabilizó dos premios, incluido el de Direccíón, cifra similar a la serie The white lotus. El serial Abbott elementary se alzó con tres.

Sean Penn, conocido por su activismo en EU, fue el encargado de dar paso a un video del presidente de Ucrania, no sin antes fijar postura personal.

“Independientemente del idioma que se hable, el cine en su máxima expresión es una forma de arte que puede hablar de todas las aspiraciones a la generosidad, la integridad, la empatía, el amor y el coraje”, expresó.

Amanda Seyfried, ganadora a Mejor Actriz de "Miniserie por The dropout" y Kevin Costner, que obtuvo el de Actor de Drama por "Yellowstone", no acudieron a la ceremonia por estar trabajando en un musical y debido al mal tiempo en donde vive, respectivamente.

La veracruzana Salma Hayek fue la responsable de presentar el premio a Mejor Película Comedia o Musical. Y a Quentin Tarantino encargado de dar a conocer el último galardón de la noche, una voz femenina en español le gritó que lo amaba, que seguramente no escuchó, pues no hizo gesto alguno.

