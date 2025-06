Luego de años de enfrentarse legalmente, Ninel Conde y su ex, Giovanni Medina, han dejado sus diferencias atrás, todo ello, por el bien de Emmanuel, el hijo que comparten; tras la entrevista que "el Bombón asesino" concedió a Yordi Rosado, donde se expresa positivamente del político, ahora es él quien alienta a la cantante a debutar en la música cristiana, como tanto ha sido su deseo.

La historia de Ninel y su ex llegó a ser una de las más polémicas, en su momento; cuando comenzaron con su noviazgo (2013), Dulce (QEPD), advirtió a la cantante que Giovanni no le parecía un buen hombre pues, años antes, había sido novio de su hija Romina, a la que se vio obligada a enviar al extranjero para alejarla de la relación tóxica y violenta que compartía con el entonces joven.

Eso no impidió que Ninel y Giovanni siguieran con su relación y, en un año, recibieron a Emmanuel, su hijo, pero en 2016 se separaron.

Fue cuestión de meses para que comenzaran una batalla legal por la custodia del menor; Ninel afirmó que Medina la amedrentaba, aseverando que, si lo dejaba, no dejaría que viera al niño.

Como consecuencia, el político solicitó que la cantante se sometiera a una prueba de antidoping, pues acusaba a su ex de consumir cocaína.

La prueba arrojó resultados positivos y Ninel alegó que Giovanni se había encargado de que estos fueran alterados, para favorecerlo en el proceso legal, por lo que se enfrentó a una nueva prueba.

Tras todo el pleito mediático, en 2019, anunciaron que se darían una nueva oportunidad, pero fue cuestión de alrededor de cinco meses para que terminaran su relación, esta vez, definitivamente.

Fue cuando la pandemia, por Covid-19, sobrevino, y Medina ya no permitió que Emmanuel saliera de su casa, argumentado que era para mentenerlo a salvo de los contagios masivos, lo que llevó a Ninel a una máxima desesperación, por lo que procedió legalmente, acusando a su ex de violencia familiar y violencia de género.

Pese a los intentos de Ninel de estar junto a su hijo, Medina ganó la custodia del menor y, con el tiempo, la cantante decidió llegar a un acuerdo con el padre de su hijo, por su gran deseo de poder convivir con Emmanuel, aunque fuera en contadas ocasiones.

Con los años, las rencillas entre los dos se atenuaron, lo que quedó demostrado en la reciente entrevista que Jordi entabló con la cantante, donde reconoció que, pese a todo, es testigo del buen padre que es Medina.

"Las aguas se van calmando, después de cinco años las cosas se enfrían y el mayor regalo que le puedo dar hoy a mi hijo es que sus papás tengan una cordialidad, por lo menos... su papá ha hecho muy buen trabajo con el niño, me guste o no me guste que el niño no esté conmigo, su prioridad es su hijo, me consta, está criando a un niño con principios y con educación y, hoy, desde la madurez emocional, te puedo decir que lo ha hecho bien".

Y, si bien, Giovanni no hizo ningún pronunciamiento acerca de las declaraciones de Ninel, ayer, cuando en un evento social se le preguntó acerca de la madre de su hijo, contestó sin nungún problema.

La pregunta estribaba en el hecho de que "el Bombón asesino" tiene pensando incursionar en la música cristiana, debido a que, en los últimos años ha abrazado con todavía más devoción su fe, como contó para un programa de entretenimiento de "Telemundo".

Fue entonces que Medina consideró que era una gran idea, dejando entrever que también quiere mantener un trato cordial y pácífico con su ex.

"Está bien, todo lo que sume a esa causa, es positivo", dijo.

