Geraldine Bazán: 3 looks de playa con los que ha conquistado la red

Una de las actrices más queridas de nuestro país es Geraldine Bazán. Producciones como “Corona de lágrimas”, “Por amar sin ley” o “Falsa identidad” son solo algunas de las telenovelas y series donde la hemos visto trabajar.

La ex pareja de Gabriel Soto es muy activa en las redes sociales, y siempre aprovecha estas plataformas para compartir fotos y videos de su día a día, o del detrás de escena de algunos de sus trabajos.

Geraldine Bazán suele compartir muchas fotos de sus viajes a la playa, e incluso encandila a sus seguidores con los modelos de trajes de baño que luce, los cuales son uno más bonito que el otro.

En una oportunidad Geraldine lució un traje de baño de color negro. Se trata de un conjunto básico, regulable, pero que sin dudas nunca pasará de moda.



Foto: Geraldine Bazán. Fuente: Instagram @geraldinebazan

En otro momento, cuando Geraldine Bazán se fue de viaje en un crucero, la actriz decidió lucir un conjunto de dos pizas compuesto por un top y una falda. Ambas piezas tenían un estampado marinero de líneas anchas en color celeste y blanco. La actriz complementó su look con un sombrero de ala ancha y unos anteojos de sol negros.



Foto: Geraldine Bazán. Fuente: Instagram @geraldinebazan

Como tercer look, Geraldine Bazán eligió un traje de baño con estampado de mariposas en color fucsia y naranja. Se trata de una combinación muy vibrante, llamativa y alegre. En esta ocasión la actriz se encontraba en Cococay Island, en las Bahamas.



Foto: Geraldine Bazán. Fuente: Instagram @geraldinebazan

¿Cuál es el mayor sueño de Geraldine Bazán?

"Me hubiera gustado estudiar psicología que, todavía, para eso hay tiempo; no es una carrera tan larga y creo eso de alguna manera (sirve) para todo en la vida, para entenderse uno mismo, para entender a los demás; también el crecimiento de mis hijas, si me gustaría hacer mi carrera de psicología, ya veremos un poquito más adelante. Me hubiera gustado ser bailarina (clásica), pero para ello, realmente, hay que nacer con los dotes", le aseguró Bazán al programa “De primera mano”.