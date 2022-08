Genio y Jazmín se pintan de azul

La magia del musical Aladdín salió del teatro y llegó hasta las instalaciones de la Fundación Abriendo Posibilidades, donde Jonathan Rubén e Irma Flores, quienes interpretan al Genio y la princesa Jazmín, pasaron una tarde divertida con los niños que ahí toman terapia.

Desde el momento en que llegaron dijeron adiós a los zapatos y se dieron a la tarea de jugar con cubos, aros, muñecos y hasta dibujar con crayolas, con los pequeños que ahí se encontraban y que tras la sorpresa los recibieron con cariño.

“Su reacción ha sido increíble, hay niños que se sorprenden, otros que no nos hacen caso o se acercan mucho a nosotros, entonces es maravilloso. Esto es una manera de estar conscientes y ser mucho más empáticos con las personas que están dentro del espectro autista”, explicó Jonathan Rubén.

El actor no llevaba el maquillaje azul en su rostro para darle vida al Genio, pero sí en su corazón, pues es el color que representa a las personas dentro del espectro autista.

La visita a la fundación formó parte de la preparación que el elenco y equipo de producción de Aladdín están teniendo para la función relajada que realizarán el 28 de agosto en el Teatro Telcel, donde infancias neurodivergentes acudirán al musical sin sonidos estridentes, luces suaves y nada de pirotecnia.

“Esta experiencia ha sido diferente, porque uno no está acostumbrado a niños y niñas que viven en otro tipo de normalidad, como es distinto es entrar poco a poco a la dinámica que ellos tienen, algo desconocido para nosotros y ha sido una visita de mucho aprendizaje”, dijo Jonathan Rubén.

Irma iba de un lado a otro con un pequeño de la mano, que en ningún momento la dejó sola y se decidió a jugar con ella a una carrera de obstáculos, pero también a brincar y bailar.

“Tenía la idea errónea de que todos iban a estar en la misma sintonía pero no, cada uno tiene una personalidad súper diferente; compartimos con niños y niñas desde dos hasta cinco años y fue muy bonito, los adultos no entendemos muchas cosas, como que ellos tienen diferencias en necesidades, no en pensamiento”, expresó Irma Flores.

Para la interprete de Jazmín, que el teatro le de su espacio a personas que viven con autismo lo hace hoy más que nunca un arte inclusivo y espera que el entretenimiento en general pronto siga este ejemplo.

En esta experiencia, Irma y Jonathan estuvieron acompañados por Bárbara Sepúlveda, quien forma parte del ensamble, y Raymundo Montoya, quien es el príncipe Abdulá.