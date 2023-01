Galilea Montijo cuenta que pensó que estaba embarazada, pero era la menopausia

Este 2023, Galilea Montijo cumple 50 años, pero desde hace dos, comenzó a vivir la menopausia, que es la desaparición de la ovulación y por tanto de la menstruación y de la capacidad de reproducción de la mujer.

Montijo, que tiene un hijo de 10 años, reveló en el programa "Netas divinas" que la pasó muy mal cuando se enteró que este proceso había comenzado en su cuerpo, y que en un primer momento pensó que se trataba de un embarazo, pues había dejado de tomar anticonceptivos por instrucción médica cuando se contagió de Covid-19.

"Me fue muy mal ya sabes, el bochorno, era una cosa de ‘por qué me da esto, sí, seguramente me va a bajar’; yo me di cuenta que ya no me iba a bajar cuando se muere mi productora (Magda Rodríguez), me da Covid, le hablo a mi doctor y le pregunto qué se hace, qué debo de dejar de tomar".

El médico de la conductora de "Hoy" le indicó que dejara de tomar los anticonceptivos, y la alerta vino cuando pasó noviembre, diciembre y enero, y la menstruación no llegaba.

"O estoy embarazada o qué está pasando", se dijo Montijo antes de acudir con su ginecóloga; una vez hechos los estudos hormonales correspondientes, Galilea supo que estaba en el climaterio, el período de transición en la vida de la mujer entre la etapa reproductiva a la no reproductiva.

Además de los bochornos, la nacida en Guadalajara detalló que le daban ganas de llorar por todo.



