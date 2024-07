Gala Montes rompe el silencio sobre su relación con Bárbara Islas: "nos gustábamos"

Todavía no han pasado ni 24 horas del arranque de "La Casa de los Famosos México", en su segunda temporada, pero muchos de sus participantes ya han comenzado a dar de qué hablar. Tal es el caso de la actriz Gala Montes.

Durante el primer día de convivencia, la villana de telenovela decidió abrirse con sus compañeros sobre un asunto muy personal, y que la ha mantenido en el ojo del huracán en los últimos días: su supuesta relación amorosa con Bárbara Islas.

Gala hizo público su romance días antes de ingresar al reality, revelando frente a cámaras y micrófonos que entre ella e Islas existía mucho más que una amistad y que, desde hace algún tiempo, salían en plan romántico; pero lo que realmente causó controversia fue la respuesta de Bárbara, quien negó rotundamente la relación, provocando una ola de comentarios en contra de Montes.

Ahora, Gala decidió compartir más detalles al respecto, echando abajo la versión de que el romance fue una estrategia: "Fue algo con lo que estuvimos de acuerdo las dos, no tendría porque (inventarlo), no ganó nada... me quedaría en ridículo", dijo.

La actriz se mantuvo firme en que, aunque nunca formalizaron nada, sí salieron en varias ocasiones y que la atracción mutua: "no éramos novias, pero nos gustábamos". Sin embargo, cuando Shanik Berman la cuestionó sobre los detalles más íntimos que vivieron juntas, Gala prefirió mantener la discreción y se limitó a decir: "no puedo decir eso".

Montes también compartió que la situación actual con Bárbara es tensa, pues desde ese día no han tenido la oportunidad de aclarar lo ocurrido, en lo que sí profundizó fue en la decepción que sintió con la actitud de su excompañera: "yo me enojé, porque yo había hablado con ella y me la cambió, entonces salen y dicen que yo la saqué del clóset, y no se me hace padre ", agregó.









Ricardo Peralta y Mariana Echeverría salieron en defensa de Islas asegurando que quizás una confundió la actitud de otra y que lo mejor sería dejar que las cosas se enfriaran (y que Gala salga) para hablar; pero la actriz fue tajante al explicar que ya no le interesa tener algo con ella: "no comparto los mismos valores y los mismos principios, yo no dejaría que (le tiraran hate)... a nadie, porque sé que es tu imagen, sé que es tu trabajo".

Además, reveló que antes de entrar Islas le prometió seguirla apoyando, pero ella se lo prohibió: "Y le dije: 'ni vengas a las galas", finalizó.

Hasta el momento, Islas no ha respondido a los comentarios de Gala, pero sí ha recibido mucho apoyo por parte de los usuarios quienes le piden que no se sienta presionada por lo que puedan o no decir de ella.

