FOTOS: Emilio Osorio y Karol Sevilla ya no son pareja: él disfruta con otra y ella grita su soltería

Aunque Emilio Osorio dijo que estaba muy enamorado de su novia Karol Sevilla, al parecer la historia de amor de la que habló orgulloso el hijo de Niurka durante su estancia en "La casa de los famosos México" ha llegado a su fin una vez más.

Emilio y Karol comenzaron un noviazgo hace tres varios años, cuando grabaron juntos la canción "Coro de amor", la relación pasó por varios altibajos, pero cuando el hijo del productor Juan Osorio y la vedette cubana entró a participar en el reality de Televisa este año, admitió que se habían dado una nueva oportunidad y que seguían juntos.

Incluso, aunque en un inicio lo mantuvo en "secreto", finalmente lo gritó a los cuatro vientos, y al salir de la casa confirmó que seguían juntos, aunque según la percepción de sus fans, la cantante de 24 años se mostraba "fría" con Emio en las redes.

Emilio Osorio y Karol Sevilla disfrutan la soltería

Emilio Osorio cumplió 21 años y lo celebró en un antro junto a su familia, incluída su mamá Niurka quien estaba distanciado y que también cumplió años; en uno de los videos que su hermano Kiko subió a las redes, se observa que Emilio, quien se encuentra promocionando su nueva música, está disfrutando de la compañía de una joven a la que besa en los labios y abraza.

Emilio Osorio disfruta de la compañía de una mujer en la fiesta de su cumpleaños.

Mientras Emilio Osorio se divierte en su fiesta de cumpleaños, Karol, a través de un En Vivo con sus fans, revela que está soltera y que puede hacer de su vida lo que quiera, con lo que se confirma la ruptura de la relación.

“No me estén inventando cosas porque no, digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante la, literalmente la vida; pero no, en Miami nunca estuve con nadie", expresó.









