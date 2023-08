Emilio Osorio no le da importancia a las críticas y arranca una nueva etapa como cantante

Tras su paso por "La casa de los famosos México", lo distintos finalistas, desde la ganadora Wendy Guevara, hasta Emilio Osorio hijo del productor Juan Osorio y Niurka, han comenzado a emprender proyectos en solitario para buscar demostrar que por algo fueron finalistas.

"Yo siempre lo he dicho la gente nos puso en la final pero ahora estando afuera nos toca a nosotros demostrar, demostrar por qué llegamos hasta donde llegamos y eso lo tenemos que hacer aquí afuera con mucho trabajo y disciplina", dijo Nicola Porcella quien llegó de sorpresa a apoyar a Emilio Osorio durante su presentación de la nueva canción "Si o si", ante la prensa.

Emilio en esta nueva etapa que tiene como cantante, profesión que ha desempeñado desde el año 2019, ha decidido llamarse Halcón, apodo que obtuvo dentro del reality show en la que fue el quinto finalista.

Sin embargo es un apodo que sus detractores en redes sociales han remarcado que el también actor se ganó por pasar información de un lado a otro, lo han llamado "chismoso" por eso, pero él no voltea a ver esas críticas.

"Ganarse un apodo es algo muy complicado, y cuando te lo ganas por quien realmente eres es todavía más complicado, no me lo pusieron por haber entrado en algún personaje por eso es aún más valioso para mí, lo que la gente pueda decir queda en segundo plano, y para no darle importancia a eso siempre es importante la gente cercana a ti, como mis compañeros de la casa y mi familia", aseguró Emilio en conferencia.

Y en esta nueva etapa que comienza con el tema "Si o si", también se siente distinto como persona, aunque sabedor de que le queda mucho camino por recorrer.

"La casa fue un paso muy importante, donde aprendí muchísimas, cosas, antes siempre quería parecer el niño bueno ante todos, ante la prensa por lo que pudieran llegar a decir pero ahora estoy mucho más tranquilo con eso, y confío en quién soy de verdad para con eso poder mostrarme como artista", compartió Emilio.

Ahora emprenderá una gira de conciertos por México que incluye presentaciones en Guadalajara y la capital teniendo como recinto La Maraka, el próximo 29 de septiembre, y ante la mencionada en redes sociales poca venta de boletos, respondió de nuevo a sus detractores.

"Parte de ser cantante es a veces no vender boletos, a todos nos ha pasado es parte de un proceso, es parte de seguir adquiriendo experiencias, pero afortunadamente gracias a dios esta vez no es así, esta vez estamos vendiendo y esperemos que sea así siempre de ahora en adelante", dijo el integrante del Team Infierno.