La fiscalía argentina informó el martes que se reunió con el padre del ex One Direction Liam Payne, fallecido la semana pasada en Buenos Aires, y le garantizó que los estudios toxicológicos aún no fueron difundidos, tras reportes de prensa según los cuales su hijo tenía drogas en su organismo.

"El representante del Ministerio Público Fiscal le informó al padre que aún no concluyeron los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia, y que sus resultados son necesarios para discernir sobre la entrega del cuerpo", dice el comunicado publicado este martes por la fiscalía.

También le informó que "no tiene conocimiento hasta la fecha de otros estudios o análisis de laboratorio y tampoco dio a conocer algún tipo de informe técnico específico fuera del marco excluyente de la investigación y el proceso judicial correspondiente al caso".

Aunque no existe un plazo estipulado para los resultados de los estudios toxicológicos, una fuente del Ministerio Público Fiscal dijo a la AFP que podrían concluirse esta semana.

El padre del músico británico, Geoff Payne, "expresó su deseo de que se investigue y se conozca lo sucedido y manifestó ante el fiscal su disposición a declarar sobre todo lo que conoce sobre la vida de su hijo, que pueda ayudar a la investigación", añade el comunicado.

El lunes, medios estadounidenses habían reportado que según informes toxicológicos preliminares Liam Payne tenía múltiples drogas en su organismo, entre ellas "cocaína rosa", crack y metanfetamina, cuando cayó desde un balcón del tercer piso del hotel Casa Sur en Buenos Aires.

La estrella pop falleció el pasado miércoles a los 31 años por "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa".

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que estaba solo en el momento de la caída y atravesaba "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", informó entonces la fiscalía.

El fiscal a cargo del caso, Andrés Madrea, recibió a Geoff Payne este lunes "para informarle en persona del curso de la investigación". Agregó que la fiscalía "consideró prioritaria la preservación de la intimidad de la familia del exintegrante de la banda One Direction".

Los investigadores realizan peritajes de teléfonos celulares, computadoras, fotografías y videos de cámaras de seguridad y tomaron "numerosas declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas de la víctima y el escenario de los hechos", detalló la fiscalía este martes.

