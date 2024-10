Las investigaciones sobre la repentina muerte de Liam Payne, exmiembro de One Direction, siguen revelando detalles impactantes. Ahora se informa que el intérprete de "Story of my Life" estaba bajo los efectos de potentes drogas, capaces de provocar alucinaciones y ataques psicóticos, cuando falleció en Argentina el miércoles 16 de octubre.

Agentes de la policía de Buenos Aires informaron a “TMZ” que Payne habría consumido presuntamente “cristal”, una droga conocida por causar altibajos emocionales extremos, lo que podría volver a las personas “agresivas”.

Algunos testigos describieron que el cantante mostró comportamientos intensos antes de caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo. Las autoridades creen que las sustancias que había consumido pudieron haber causado tales actitudes.

Aunque Payne había confesado en el pasado que luchaba contra una fuerte adicción al alcohol, también parece que estaba enfrentando problemas con los estupefacientes a sus 31 años. A pesar de haber recibido tratamiento, los resultados no eran del todo efectivos.

Liam Payne pasó sus últimos días en dos hoteles, enfiestado y recibiendo mucho cariño de sus fans. Foto: EFE.

Los últimos momentos de Liam Payne

Según testigos, incluyendo un huésped del hotel, Liam estaba visiblemente alterado antes de la tragedia. Relatan que el cantante se enfureció tras ver un correo electrónico en su computadora.

“Me acerqué y le pregunté: ‘¿Estás bien?’, pero él solo gruñó. Luego dijo: ‘Solía estar en una banda de chicos. Por eso estoy tan jodido’”, relató un testigo sobre la aparente interacción.

Payne también tendría un altercado en el vestíbulo del hotel con una mujer desconocida, a quien intentó regalarle 20 mil dólares sin una razón aparente. “Tengo 55 millones y me gusta ayudar a la gente”, le habría dicho el cantante.

Además, otros testigos informaron que lo vieron caminar frenéticamente, visiblemente molesto, de un lado a otro.

En la habitación de la voz detrás de “Teardrops”, la policía encontró una televisión destruida, muebles con quemaduras, papel aluminio rasgado, polvo blanco y una caja de jabón, como se vio en imágenes que circularon en redes sociales.

¿Payne fue expulsado de otro hotel?

Según "People", Payne había sido expulsado del Hotel Park Hyatt Buenos Aires antes de hospedarse en el CasaSur Palermo, debido a que "estaba perturbando a otros huéspedes y parecía estar ebrio". No obstante, los mismos empleados lo desmintieron.

Tras su trágica muerte, sus excompañeros de One Direction lo recordaron con afecto. Niall Horan lo describió como un músico talentoso que hacía que los demás se sintieran seguros. Louis Tomlinson, por su parte, lo llamó "el integrante más importante de la banda".

La fama temprana de Payne también estuvo marcada por un creciente problema con el alcohol, una adicción que, según se sabe, lo acompañó a lo largo de su vida y le dificultó mantenerse sobrio. En 2023 dijo públicamente que estaba recibiendo tratamiento y había estado sobrio por seis meses.

Geoff Payne, padre de Liam Payne, llegas a Argentina tras. Foto: AP