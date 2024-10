Hechos trágicos, hasta revelaciones, y buenas noticias. Desde la muerte de Liam Payne hasta el compromiso de Aneliz, las noticias en torno a las personalidades del espectáculo no se detuvieron durante la tercera semana del mes de octubre, por eso aquí puedes conocer las notas más leídas de la semana.

Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction

Liam Payne, exmiembro de One Direction, falleció en Buenos Aires a los 31 años tras caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur, según informó el diario argentino La Nación. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó su muerte tras recibir un aviso al 911 sobre un hombre "agresivo", posiblemente bajo los efectos de drogas o alcohol. Alberto Crescenti, titular del SAME, detalló que Payne sufrió una fractura de cráneo, lo que hizo imposible su reanimación. La Fiscalía en lo Criminal N°14 investigará el caso.

Una hora antes del suceso, Payne había compartido fotos en Snapchat mostrando la vista desde su hotel. Su última publicación en Instagram fue en marzo, donde promocionó su sencillo "Teardrops". Además, su expareja, Maya Henry, inició acciones legales contra él, acusándolo de acoso tras la ruptura de su relación en 2022.

El youtuber habló de su salida de "La casa de los famosos México". Foto: Captura de pantalla.

Adrian Marcelo Arremete contra Arath de la Torre y Odalys Ramírez

Adrián Marcelo rompió el silencio tras su salida de La casa de los famosos México y, en su regreso al podcast Hermanos de leche, lanzó fuertes críticas contra Arath de la Torre y Odalys Ramírez. Marcelo reveló que abandonó el reality por decisión propia, pero también expuso detalles incómodos sobre De la Torre, como conflictos relacionados con un crédito fiscal y rumores sobre su vida personal, criticando además su desempeño como conductor del programa Hoy. Aseguró que De la Torre carece del criterio necesario para liderar un matutino y reveló que, durante el reality, lo amenazó con divulgar secretos que habrían puesto al actor en aprietos.

Marcelo también arremetió contra Odalys Ramírez, conductora de las galas del programa, recordando el momento en que lo cuestionó por decir: “una mujer menos que maltratar”, comentario que él afirmó fue una broma. Aunque en su momento se disculpó, ahora acusó a Ramírez de querer destacar a costa de la polémica. Además, recordó un escándalo de 2014 publicado por TVNotas, donde se acusaba a la conductora y a su madre de intentar asesinar a su padrastro, sugiriendo que ese tipo de rumores son un ejemplo de cómo la controversia puede ser malinterpretada.

Kompa Yaso. Foto: Redes sociales

Muere Kompa Yaso, el comediante estaba en coma inducido

Eleazar del Valle, conocido como Kompa Yaso, falleció a los 53 años después de estar hospitalizado y en coma inducido durante casi una semana. Su salud había estado deteriorándose desde noviembre de 2022, cuando contrajo Covid-19, lo que le causó complicaciones pulmonares y problemas en el hígado y riñones. A pesar de estos problemas, Kompa Yaso continuó su carrera en la comedia, participando en programas como Chisme No Like y Tengo talento, mucho talento.

Nacido en Hidalgo, del Valle había estudiado Actuación y Dirección en la UNAM, aunque no completó su carrera. Su pasión por la comedia lo llevó a convertirse en una figura popular en el ámbito del entretenimiento mexicano. En una entrevista, compartió que, aunque soñaba con ser galán de telenovelas, encontró su vocación en la comedia, donde se destacó con su característico personaje enmascarado. A lo largo de su vida, enfrentó numerosos desafíos antes de alcanzar la fama en televisión, convirtiéndose en un referente en la escena del humor negro en México.

Ángela Aguilar justifica a su esposo Christian Nodal y aplaude que sea un hombre muy trabajador.

Ángela Aguilar defiende a su esposo Christian Nodal durante concierto: "para que sigan hablando”

Durante un reciente concierto en Chicago, Ángela Aguilar aprovechó para defender a su esposo Christian Nodal, quien la acompañó desde su butaca mientras ella se presentaba en el escenario. La cantante aplaudió el trabajo de Nodal y desmintió rumores sobre una baja en la venta de boletos para sus conciertos, afirmando que él ha estado lleno de éxito con seis conciertos en siete días.

La actuación de Ángela incluyó el tema "Abrázame" junto a Felipe Botello, y aunque el público pidió ver a Nodal en el escenario, Ángela justificó su ausencia y destacó su dedicación laboral. La noche culminó con un momento romántico cuando Nodal apareció en el escenario para sorprender a Ángela, dándose un beso ante el público. Además, Nodal mencionó la posibilidad de una gira conjunta, generando entusiasmo entre sus seguidores. Ambos se casaron el 24 de julio, sorprendiendo a sus fans tras confirmar su relación.

Aneliz, hermana mayor de Ángela, acaba de comprometerse. Foto: Instagram

Aneliz, hermana de Ángela se compromete

Aneliz Aguilar, la hermana mayor de Ángela Aguilar, se comprometió recientemente, sorprendiendo a los seguidores de la dinastía Aguilar a casi tres meses de la boda de su hermana con Christian Nodal. La noticia fue revelada por Leonardo Aguilar a través de redes sociales, donde compartió una imagen del momento en que Luis Rodrigo Castillo se arrodilló para hacer la propuesta. En la publicación, Leonardo expresó su alegría, escribiendo: “Felicidades mi corazón”, mientras Aneliz lucía un elegante vestido blanco con estampado verde.

A diferencia de sus hermanos, Aneliz ha mantenido un perfil bajo y no se dedica a la música, enfocándose en la administración y en su carrera como influencer de moda. Su decisión de mantenerse alejada del escenario ha hecho que sus apariciones en público sean más reservadas, lo que ha generado un interés especial entre sus seguidores. Con este compromiso, la familia Aguilar suma un nuevo capítulo en su historia personal, marcando un momento de celebración y unión entre ellos.