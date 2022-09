La australiana Cate Blanchett fue proclamada este sábado mejor actriz del festival de cine de Venecia por su brillante actuación como directora de orquesta en el filme "TAR", de Todd Field, un drama sobre el abuso de poder.

Se trata de la segunda vez que Venecia premia a la aclamada actriz, de 53 años, que ha puesto su fama y talento al servicio de la lucha feminista, después de "I'm not There" de Todd Haynes, donde encarnó hace quince años a otro músico, nada menos que Bob Dylan.

La directora estadounidense Laura Poitras se convirtió hoy en la séptima mujer en ganar el famoso León de Oro del Festival de Venecia a lo lago de sus 79 ediciones por su documental "All the Beauty and the Bloodshed".

Se trata del tercer año consecutivo en el que el máximo galardón del certamen internacional de cine más antiguo del mundo recae en una mujer, tras la francesa Audrey Diwan por "L'Évenement" y la estadounidense Chloé Zhao por "Nomadland" (2020).

