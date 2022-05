Alfonso Cuarón entregó la Palma de Oro en Cannes a la película "Triangle of sadness", cinta con producción mexicana, ya que cuenta con la participación de la productora Piano, de Julio Chavezmontes; además de otros países como Reino Unido (BBC Film) y Dinamarca (Danish Film Institute).

"Todas las decisiones se han tomado por mayoría y han sido democráticas”, dijo el Presidente del Jurado, Vincent Lindon y conformado por Asghar Farhadi (A Hero), Jeff Nichols (Take Shelter), la actriz y directora británica Rebecca Hall (Passing), la modelo y actriz danesa Deepika Padukone (Chennai Express), la actriz sueca Noomi Rapace (Lamb), la actriz y directora italiana Jasmine Trinca (Miele), el director francés Ladj Ly (Les Miserables), y el realizador noruego Joachim Trier (The Worst Person in the World).

"El Festival de Cannes es por mucho, la convocatoria del cine, un lugar que protege la llama del filme, allá donde irá el cine en el futuro. En Cannes siempre hay una evolución, ya la constatamos en los 60 y hay un rejuvenecimiento continuo. Cannes evoluciona a la par que el cine", dijo Cuarón en la alfombra roja minutos antes de entregar el máximo premio del Festival, la Palma de Oro a "Triangle of sadness que tiene producción mexicana con la productora Piano, de Julio Chavezmontes.

"Cannes es un lugar especial, vivimos en un mundo apocalíptico, todo va cada vez más rápido, la multiplicación de las pantallas y el cine nos ofrece sus aceleraciones y su infinita atención a los detalles. Un mundo de internet nos empuja a observar cosas concretas. Por ello Cannes es tan particular. Cannes celebra el cine y las películas de la mejor forma y de la más universal”, dijo Cuarón antes de entregarle el codiciado trofeo a Ruben Östlund, el director del filme que explicó, "hicimos con provocación para que quién la vea reflexione. Para que interactúe con el público. Estamos muy felices de que el jurado haya reconocido nuestra cinta".

Alfonso llegó a Cannes un día después de que se presentara el cortometraje que produce, "Un cuento de Navidad", que dirige Alice Rohrwacher (The Wonders, Happy as Lazzaro). El filme se podrá ver en Disney+ y es una historia de inocencia, avaricia y fantasía de la cual Cuarón dijo sentirse muy orgulloso, “fue un honor colaborar con Alice, que es una de las cineastas más importantes del momento”, dijo el mexicano que fue miembro del jurado en el festival galo en el 2008.

El Gran Premio del Jurado, compartido

Lo presentó Javier Bardem y fue para "Close", un filme bellísimo de Lukas Dhont que habla acerca del suicidio en los adolescentes y era el favorito para hacerse con la Palma de Oro en contraste con la otra ganadora, "Stars at Noon", de Claire Denis, que fue una sorpresa pues recibió las peores críticas de la competencia.

Nicolas Winding Refn presentó el Premio a Mejor dirección al realizador coreano Park Chan-Wook por la película "Decision to leave", un thriller bien tejido con sutileza y belleza encomiable.

