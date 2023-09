Fernando Lebrija, el cineasta que reúne a hindús, coreanos, americanos y mexicanos en una película

Sin los grandes reflectores sobre si, hay un cineasta tapatío en EU que con una película que reúne a hindús, coreanos, americanos y mexicanos, ha comenzado recorrido festivalero.

Fernando Lebrija, quien debutó tras la cámara en con "Amar a morir" y luego catapultó la serie "El juego de las llaves", sigue su carrera afuera de la frontera produciendo películas como "You. me & her", recién estrenada en el certamen Dance with films de Los Ángeles.

La cinta dirigida por Dan Levy cuenta la historia de un matrimonio que cae en monotonía y deciden viajar a México en un intento de recuperarse como pareja, pero uno de ellos se enamora de otra mujer.

Protagonizan Selina Ringel (Tuning in), escritora y productora del largometraje, Ritesh Rajan (Muñeca rusa) y Sidney Park (The walkind dead).

“Selina es de Guadalajara, aunque ya vive aquí (EU) desde hace varios años y se casó con el director a quien conoció en la AFI donde yo también estudié; comenzamos a convivir y a encontrar proyectos que nos unían”, cuenta Lebrija.

“Veníamos saliendo de la pandemia y todo se conectó para esta película que es bonita, donde hay personajes de varias nacionalidades, inclusiva, y dijimos ‘nos la echamos’. Seis meses después estaba terminada e invitada al festival. Desde el día uno comenzamos a editarla”, agrega.

"You, me & her", aún sin fecha de lanzamiento en México, fue financiada con fondos privados para así tener libertad creativa y no ser presionados por su contenido.

“Le puse freno a mi carrera de director y comencé a desarrollar proyectos, contenidos, ahora tengo siete película y 10 series desarrolladas para comenzar a mover y no depender de proyectos que me inviten o den. Esta película llegó en ese momento, en ver qué podía hacerse”, destaca.

Durante estos últimos años, también, estuvo como asesor para que Jalisco se convierta en un foco importante de producción cinematográfica.

“La idea es descentralizar México y tener otra opción, que no sólo haya en la capital, sino en la entidad”.

rad