El protagonista de "La oficina", Fernando Bonilla, explotó contra el partido Movimiento Ciudadano, luego de que publicaran un meme utilizando la imagen de su personaje “Jero”. En su cuenta de X, Bonilla etiquetó al partido en un mensaje en el que hacía evidente su molestia: “Les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”.

Sin embargo, la situación no quedó ahí. En TikTok publicó un video para burlarse del partido: "No, a ustedes no les sale”, escribió.

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Eleazar Gómez le diría adiós a TV Azteca

Según versiones que circulan en los pasillos de Azteca, Eleazar Gómez, exparticipante de “La Granja VIP”, estaría a punto de dejar la televisora. Primero le habrían ofrecido integrarse a “Venga la alegría”, pero lo rechazó; posteriormente, se contempló su entrada a “Al extremo”, la cual tampoco se concretó.

Al parecer, el disgusto del actor estaría relacionado con Ferka, debido a los conflictos que tuvieron durante el reality, y es que la conductora sacó a relucir las acusaciones que Gómez enfrentó en el pasado por violencia familiar. Ahora, tras su paso por el polémico programa, su futuro dentro de la televisora parece incierto.

El actor recibió fuertes críticas por su participación en el reality de Azteca. Foto: Instagram.





Se desata la fiebre por Michael Jackson

Motivados por el próximo estreno de la biopic de Michael Jackson, vendedores han visto la oportunidad de obtener ganancias. En grupos de ventas por internet se han colocado discos antiguos, cassettes y playeras que van desde los mil hasta los 500 pesos. También hay quien vende cuadernos con la figura del "Rey del Pop", en más de.

La cinta, que había estado posponiendo su lanzamiento, llegará a salas el próximo 22 de abril, y en ella participa el mexicano Víctor del Castillo, quien tuvo la responsabilidad de hacer el maquillaje a los hermanos de Michael en la época en que eran los Jackson Five.

Michael Jackson

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