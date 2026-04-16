Más Información

“Lo importante es saber cuál fue la voluntad de Natasha Gelman sobre la colección”: Luis Martín-Lozano

“Lo importante es saber cuál fue la voluntad de Natasha Gelman sobre la colección”: Luis Martín-Lozano

La obra “Sex Club”, explora el teatro documental y el humor sobre las heridas

La obra “Sex Club”, explora el teatro documental y el humor sobre las heridas

Enalteciendo la comunidad que ha creado, Terremoto realiza subasta para recaudar fondos

Enalteciendo la comunidad que ha creado, Terremoto realiza subasta para recaudar fondos

Un hombre gana un cuadro de Picasso valuado en un millón de dólares en una rifa

Un hombre gana un cuadro de Picasso valuado en un millón de dólares en una rifa

ONU expresa preocupación por artista detenido en China por su crítica al gobierno

ONU expresa preocupación por artista detenido en China por su crítica al gobierno

Cine México, libro que aporta nuevas miradas sobre la industria

Cine México, libro que aporta nuevas miradas sobre la industria

El protagonista de "La oficina", Fernando Bonilla, explotó contra el partido Movimiento Ciudadano, luego de que publicaran un meme utilizando la imagen de su personaje “Jero”. En su cuenta de X, Bonilla etiquetó al partido en un mensaje en el que hacía evidente su molestia: “Les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”.

Sin embargo, la situación no quedó ahí. En TikTok publicó un video para burlarse del partido: "No, a ustedes no les sale”, escribió.

Lee también

Eleazar Gómez le diría adiós a TV Azteca

Según versiones que circulan en los pasillos de Azteca, Eleazar Gómez, exparticipante de “La Granja VIP”, estaría a punto de dejar la televisora. Primero le habrían ofrecido integrarse a “Venga la alegría”, pero lo rechazó; posteriormente, se contempló su entrada a “Al extremo”, la cual tampoco se concretó.

Al parecer, el disgusto del actor estaría relacionado con Ferka, debido a los conflictos que tuvieron durante el reality, y es que la conductora sacó a relucir las acusaciones que Gómez enfrentó en el pasado por violencia familiar. Ahora, tras su paso por el polémico programa, su futuro dentro de la televisora parece incierto.

El actor recibió fuertes críticas por su participación en el reality de Azteca. Foto: Instagram.
El actor recibió fuertes críticas por su participación en el reality de Azteca. Foto: Instagram.


Se desata la fiebre por Michael Jackson

Motivados por el próximo estreno de la biopic de Michael Jackson, vendedores han visto la oportunidad de obtener ganancias. En grupos de ventas por internet se han colocado discos antiguos, cassettes y playeras que van desde los mil hasta los 500 pesos. También hay quien vende cuadernos con la figura del "Rey del Pop", en más de.

La cinta, que había estado posponiendo su lanzamiento, llegará a salas el próximo 22 de abril, y en ella participa el mexicano Víctor del Castillo, quien tuvo la responsabilidad de hacer el maquillaje a los hermanos de Michael en la época en que eran los Jackson Five.

Michael Jackson
Michael Jackson

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Le quitan su nombre a Christian Nodal: acusan a su propio padre de tomar el control. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Le quitan su nombre a Christian Nodal: acusan a su propio padre de tomar el control

Reviven video 'explosivo' donde Majo Aguilar destroza a Ángela Aguilar: “Se equivocó de carrera…está fea”. Foto: EFE

Reviven video 'explosivo' donde Majo Aguilar destroza a Ángela Aguilar: “Se equivocó de carrera…está fea”

Madonna rompe internet a los 67 con sesión en lencería y anuncia fecha de lanzamiento ‘Confessions II’. EFE/Felipe Trueba /ARCHIVO

Madonna rompe internet a los 67 con sesión en lencería y anuncia fecha de lanzamiento ‘Confessions II’

¡ÚLTIMA HORA! 31 minutos llega GRATIS al Zócalo de la CDMX: fecha, hora y todo lo que debes saber antes de que se llene. Foto @CulturaCiudadMx

¡ÚLTIMA HORA! 31 minutos llega GRATIS al Zócalo de la CDMX: fecha, hora y todo lo que debes saber antes de que se llene

Demi Lovato. Foto: AFP

Demi Lovato impacta con bikini de cuero en el inicio de su gira It's Not That Deep

[Publicidad]