Thalía y el particular regalo que recibió por su cumpleaños que le dará un toque especial a sus looks

Thalía celebró sus 51 años, el pasado 26 de agosto, y lo hizo a lo grande. Fiel a su estilo, no dejó ningún detalle librado al azar. Prácticamente tiró la casa por la ventana en un evento que duró casi toda la semana de su natalicio. Incluso el festejo que le organizó su marido Tommy Mottola comenzó horas antes de que se hicieran las 00 y se extendió hasta las 4 de la mañana.

A diferencia de otras celebridades, Thalía no solo no le teme al paso del tiempo, sino que tampoco se molesta en ocultar su edad. Como cada año, realiza un significativo posteo en sus redes sociales en donde agradece estar viva y ser una mujer afortunada. No hay nada que le guste más que presumir de lo bien que está a sus 51 años.



“¡Qué manera de celebrar mi cumpleaños! ¡Bien acompañada, apapachada, llena de risas, de cariño y de alegría! ¡Gracias por esta noche maravillosaaa! Happy bday to me”, escribió desde su cuenta de Instagram Thalía con un video donde mostró lo bien que se la pasó durante el festejo organizado por su marido.

Cuá fue el particular regalo que recibió Thalía por su cumpleaños

Si bien hacerle regalo a Thalía debe ser más que difícil lo cierto es que hubo uno en particular que la dejó encantada. La intérprete de Marimar y María la del barrio recibió varios ramos de flores, globos y más de una bolsa con presentes de las firmas más lujosas. Sin embargo, fueron unas sneaker más que especiales las que acapararon su atención.



La sneakers personalizadas que recibió Thalía como regalo de cumpleaños. Foto: Instagram @thalia

Desde sus historias de Instagram Thalía mostró el presente que amó desde que le sacó el papel. Todos saben que ella es fanática de estas zapatillas que le llegaron personalizadas especialmente para ellas. “Dios mío, vean por favor esto. One of a kind, hechos para mí. Con mi avatar de mi NFT Collection, ¡los amo! @by_porti gracias”, escribió la cantante.

Qué dijo el creador del regalo de cumpleaños de Thalía

By porti es el creador de las sneakers que hicieron más que feliz a Thalía. Fueron pintadas a mano. Pero estas no son las primeras zapatillas que diseña de esta manera, ya ha realizado trabajos a pedido con imágenes pintadas de El Padrino, Monopoly, Cars y hasta Monster Inc.



“Jamás imagine poder trabajar de adulto con lo que jugaba de niño. Hacer arte es lo que me gusta y me hace feliz, sin importar el lienzo o pieza, pero siempre dejando un poco de mi esencia en todo lo que hago”, explicó el artista. En el caso de Thalía, By porti incluyó en sus sneakers un dibujo de la colección NFT que la mexicana lanzó el pasado 10 de mayo por el día de las madres.