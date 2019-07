Scarlett Johansson presumió anillo de compromiso más valioso que las joyas de Thanos

Hace una semana, Scarlett Johansson se presentó en la Comic-Con de San Diego, dentro del panel de Marvel en donde dio a conocer las producciones que vienen para los siguientes años, pero lo que casi nadie se percató es que en una de sus manos ya lucía el anillo de compromiso que le dio su actual pareja el cómico y guionista Colin Jost.

Y es que dentro de la euforia al presentar la película ya en solitario de "Black Widow", en donde comparte créditos con Rechael Weisz, la actriz neoyorquina llevaba puesto un diamante marrón que cuyo costo es de aproximadamente más 400 mil dólares.

Según Alicia Davis, vicepresidenta de mercadería de Shane Co., dicha piedra preciosa de 11 quilates podría haber sido diseñada por James de Givenchy de Taffin, quien es el sobrino del creador de la casa de moda Hubert de Givenchy.

All that bling-ed at the #SDCC was Scarlett Johansson 's massive 11 carat $400,000 engagement ring from Colin Jost! #TrendingNow

A super gift for the super-soldier, what do you think? pic.twitter.com/AkTf38bPQl

— Movies Now (@moviesnowtv) July 24, 2019