Ryan Reynolds y Blake Lively confirman el nacimiento de su tercer hijo

Hace apenas unas semanas saltaba la noticia de que Ryan Reynolds y Blake Lively se habían convertido en padres de su tercer hijo hace dos meses, sin embargo la noticia no se había hecho público por el deseo de los actores de mantener sus vidas y las de sus hijas alejadas del foco público.

Pero ahora ha sido el aclamado actor quien ha confirmado la noticia y desvelado algunas de las grandes dudas.

Reynolds ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que aparece al lado de su mujer y con su nuevo hijo en brazos, confirmando así el nacimiento y lo bien que se encuentra el matrimonio.

El actor ha aprovechado para mandar un mensaje sobre la conciencia de la importancia al medioambiente de cara a las próximas elecciones, sin embargo dichas palabras habría servido para desvelar el sexo de la nueva incorporación a la familia.

"Amo B.C. (Columbia Británica). Quiero que mis hijas experimenten el mismo patio de recreo natural en el que crecí. El 21 de octubre, el candidato por el que votarás cambiará la política climática. Estoy orgulloso del progreso climático realizado en los últimos 4 años. Haz link en elections.ca para información sobre la votación. #Capilano", defiende el actor, que al hablar de sus "hijas" y teniendo en cuenta que ya tiene otras dos, James e Inez, sus seguidores ha entendido que este bebé es también una niña.

Pero como es habitual en la tónica de los conocidos actores, ninguno de los dos ha confirmado la información ni ha hecho más declaraciones al respecto.

I love B.C. I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019