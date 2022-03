Este lunes la ANDI dio a conocer el fallecimiento de Raquel Pankowsky, la creadora de “Martita Según”, parodia de la ex primera dama Marta Sahagún.

La actriz destacó por su trabajo en teatro y cine, y en la pantalla chica hizo "Carrusel" y "Papá a toda madre", pero el personaje que la marcó para siempre fue el de la esposa de Vicente Fox.

Para ella, hacer este papel era su destino.

Cuando la exprimera dama llegó a Los Pinos, Raquel estaba pasando por un momento terrible de su vida a causa de la menopausia, se sentía deprimida, frustrada laboralmente y se cuestionaba no haber sido madre, como contó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Allí también platicó que se cuestionaba mucho su trabajo como actriz, ya que que nunca le dieron más capítulos en los proyectos que hacía, nadie la buscaba y se lamentaba no ser físicamente atractiva.

Cuando llegó al clímax de su depresión fue cuando decidió apostar por este personaje, al que toda la gente le decía que se parecía.

Fue a Felipe Nájera a quien le contó que quería hacer la parodia de Martita, ya que él hacía a La Doña, y tres semanas después ambos estaban estrenando en el Bataclán un show al respecto; desafortunadamente, en esos días se murió la real Doña (2002), por lo que reinventaron el show.

"Fue a ver el show Horacio Villalobos y me invitó a 'Desde Gayola', un programa que tenía y de allí se dio a conocer mucho el personaje. Quién iba a decir que iba a ser el éxito de mi vida”, dijo en esa entrevista con Mara.

Posteriormente, hizo "El privilegio de mandar", donde el personaje se popularizó y fue entonces cuando pudo conocer a la verdadera Marta Sahagún, algo que fue incómodo para ella.

"Fue horrible. Mira, hubiera preferido ni conocerla porque pa’ qué, se portó tan linda conmigo que qué pena. El caso es que un día me llama por teléfono el dueño de la revista Época, y me dice que quiere hacer una entrevista con Marta y conmigo, quedó de llamarme el fin de semana, y luego me habla y me dice que Marta estaba encantada de conocerme, ni modo que dijera que yo no la quería conocer”.

El día del encuentro ambas platicaron y la imitadora se tomó fotos con todo el Estado Mayor. Vicente Fox le dio un beso en la mejilla y le dijo: "síguenos ayudando".

Raquel nunca olvidó lo que le dijo a la verdadera Marta.

"Le dije a Martha que si ella me dejaba trabajar con plena libertad... Ya me habían dicho que ella me iba a querer matar, pero le dije que no dijeran que iba yo manejando rápido porque no sé manejar (bromeando sobre su muerte por un accidente). Me preguntó: '¿no manejas? y entonces, ¿en qué andas?' y le dije: 'en lo que se deje'".

Ya en un tono más serio, le dijo a la primera dama que la dejara trabajar, que permitiera la libertad de expresión en su personaje.

"(Si usted me deja trabajar) Usted le va a dar realidad a un cambio, a una libertad de expresión, y la gente va a creer que usted tiene un sentido del humor que las dos sabemos que no tiene. Y no me paró. Le agradezco porque finalmente lo pudo hacer y no lo hizo”, recordó.

