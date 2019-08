Miley Cyrus y Liam Hemsworth se separaron hace meses

Miley Cyrus luchó por mantener a flote su matrimonio con Liam Hemsworth, pero no pudo evitar que se "hundiera el barco" y se separarán desde el mes de junio.

Y es que la cantante de "Mother's Daughter" y "Wrecking Ball" le pidió al actor de "Los juegos del hambre" y "La última canción" acudir a una terapia de pareja para mantener a flote su relación, sin embargo se quedaron en el intento.

El sábado la pareja fue quien reveló que ya no vivían juntos, sin embargo según el portal TMZ, los famosos ya estaban haciendo su vida por separado desde hace meses.

Esto debido a que hay un tercero, más bien una tercera en discordia, según algunos tabloides, y es que Cyrus fue captada con la ex de Brody Jenner, Kaitlynn Carter, dándose un beso. Dichas imágenes, tomadas del Twitter Chicks in the office inundaron la red.



Miley Cyrus & Kaitlynn Carter mourning their husbands in their own, unique way pic.twitter.com/PpxbDSWkr6 — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) August 11, 2019

Pero TMZ fue quien aseguró que esto era falso, ya que asegura que la cantante de pop hasta que rompió con Liam pudo dar a conocer su "relación" con la excuñada del clan Kardashian-Jenner.

Tras ser captada, Cyrus decidió dar a conocer su rompimiento con el hermano de Chris Hemsworth, famoso por su interpretación de Thor en el mundo de Marvel, quien se dijo sorprendido al ver la aventura que tiene su exesposa con Carter.

El portavoz de la pareja Hemsworth-Cyrus dijo a la revista People que la separación fue por mutuo acuerdo, que lo han visto como una evolución y que aprovecharán el momento para que cada quien se centre en su carrera.

'Todavía siguen siendo padres dedicados a todos sus animales que comparten, mientras que toman este tiempo con amor. Respeten su proceso y privacidad ', expresó el portavoz.

Ente esto el TMZ entrevistó una fuente cerca a las estrellas quien aseguró que Lima está desconsolado, pero Miley está recuperando el tiempo perdido.

