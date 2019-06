Mauricio Clark considera que el cierre de su Twitter es un acto de censura

Luego de que Mauricio Clark volvió a causar polémica al declarar a través de sus redes sociales lo que él considera que ofrece el mundo gay, la cuenta de Twitter del exconductor fue suspendida, acción que él ve como un acto de censura.

“Es la segunda vez que Twitter me inhabilita la cuenta, justo cuando subí una última foto de las tantas amenazas que tengo de muerte me las mandan por DM”, detalló en entrevista con EL UNIVERSAL.

Clark dice que esta acción le parece injusta ya que él, a través de sus mensajes, nunca ha incitado a la violencia y que, contrario a ello, en la red social abundan escritos y fotografías con desnudos y esas cuentas nunca las inhabilitan.

“Me pregunto ¿qué mensaje de odio he puesto yo? Lo único que he expuesto es lo que es, no estoy mandando mensajes de odio pero me queda claro que es una lucha política y detrás de todo esto va más allá de penes y vaginas, cualquiera puede checar mi cuenta de Instagram, Facebook o Twitter y no tengo nada malo, está demasiado mocha”, señaló.

No sólo Twitter lo ha amonestado, pues Mauricio dice que también ya recibió mensajes de Instagram diciéndole que su cuenta podría quedar suspendida, aunque él señala que las imágenes sube son sólo fotografías religiosas, de su familia o de la naturaleza.

“Twitter me amonestó siete días y yo pregunto, ¿cuál es la libertad de expresión? La comunidad LGBTTTI me la puede mentar y hasta amenazarme de muerte y todo, pero ellos están en su libertad de expresión y yo no puedo decir nada porque me amonestan, esa es la dictadura: 'o no piensas como nosotros o estás en nuestra contra', eso no me parece justo”, indicó.

Clark señaló que tras lo mensajes que le han mandado a través de redes personajes como Alfonso Herrera, en respuesta a su tuit sobre la comunidad LGBTTTI, Mauricio respeta lo que ellos piensan y pide que también lo respeten a él.

“Poncho (Herrera) o Darío Ripoll de 'Vecinos', entre varias personas del medio artístico más me han mostrado su rechazo y estoy de acuerdo con ellos. Parecería que ataco a la comunidad pero no conocen el trasfondo, como se lo hice ver a Poncho; lo invitaba a leer ´'El libro negro de la Nueva Izquierda' para que sepa de lo que hablo”.

Mauricio dice que jamás atacará a la comunidad LGBTTTI y mucho menos hablará mal de ellos pues dice que él conoce por lo que atraviesan.

“En el medio artístico existen muchas personas homosexuales a los que quiero, amo y respeto y creánme que amo a la comunidad LGBTTTI y como los conozco a fondo, sé las heridas y el sufrimiento del homosexual y lo que viven. En el fondo, el homosexual sufre mucho y me duele ver cómo los utilizan, ahorita que digan misa, hoy mi objetivo no es quedar bien con el mundo, con el mundo nunca podré quedar bien”, añadió.

al