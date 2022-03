Mauricio Barrientos "El diablito" reprueba reacción de Will Smith: "la violencia no se justifica"

Mauricio Barrientos "El diablito" considera que la reacción violenta de Will Smith hacia Chris Rock durante la pasada entrega del Oscar no se justifica de ninguna manera.

El comediante, quien hace uso del humor negro, sugiere la posibilidad de que Rock no supiera de la alopecia que padece Jada, esposa de Smith, y que provocó la reacción fuera de todo.

"Tampoco fue para un madrazo, lo no justificado es la violencia, (Will) pudo haber actuado de otra manera.

Lee también: Cuando Will Smith recibió su Oscar, el pezón de Venus Williams quedó al descubierto

"No creo que (Rock) supiera de eso (la enfermedad), a lo mejor sí, a veces la gente cree que porque alguien hace públicas cosas, todo mundo sabe, y no necesariamente. Así también es el humor negro, no me quiero meter mucho en eso, pero la violencia no se justifica con nada”, considera Barrientos.

El actor de "[email protected] caen" y "Navidad SA" presentó esta mañana junto con Mauricio Ochmann y Omar Chaparro la comedia "¿Y cómo es él?".

Barrientos interpreta al mejor amigo del personaje de Ochmann, quien busca al hombre con el que lo engañó su esposa.

Chaparro, cuestionado sobre la actitud de Smith en la ceremonia del Oscar, indica que tampoco la violencia es opción.

Lee también: Chris Rock se beneficia de la bofetada que le dio Will Smith

Pero apunta que el origen de esto es por la infidelidad que en su momento hizo Will a Jada, revelada hace unos meses por ella misma.

“El problema es por una infidelidad que tuvo con su esposa”, considera escuetamente.



mafa