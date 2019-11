Esta mañana Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, se despidió de sus seguidores de la estación de radio Aire Libre 105 luego que hace casi un mes su programa "El Mañanero" tuvo una nueva plataforma para llegar a nuevos públicos.

Por este motivo recordamos algunas de las frases que dijo Brozo en su última emisión en este canal, lo cual ocurre un día después de haber cumplido 25 años al aire los cuales le han dejado una reflexión que compartió al final su jornada: "Al poder se le revisa, no se le aplaude".

- "Hoy nos estaremos despidiendo. ¿Cómo? Chambeando, pues de eso se trata. Qué bueno poder tener esta posibilidad de estar con ustedes conectados todos los días desde hace un friego de años. Hoy nada más la diferencia es que nos estamos despidiendo de una etapa para ir a buscar la siguiente etapa".

- "Es la historia de nuestras vidas. Si hubiéramos estudiado y hubiéramos sido ingenieros o licenciados a lo mejor estaríamos en nuestra oficina viendo qué payaso se despide. Ese es otro tipo de vida".

- "Son cuestiones que mueven, afectan, alteran, pero que finalmente ha sido parte de toda la vida

- "La vida opera, todo se mueve y hay que dejar que las cosas sucedan, hay que estar conectado con la vida para que no estés diciendo 'Ay, es que me duele. Ay, es que me pegaron', de esto se trata la vida y hay que vivirla intensamente".

- "Nos despedimos de todos ustedes. Nos despediremos hasta la siguiente. Les aviso, mis niños, que de pronto en este diciembre iré a lamer las heridas, iré a buscar amores, iré a buscar alcoholes, a buscar todas esas cosas que hacen a un ser humano más o menos tolerable. Así que nos estaremos viendo y sabiendo de nosotros en enero cuando ya tengamos los planes que nos corresponden para esta nueva etapa".

- "Al poder se le revisa, no se le aplaude".

