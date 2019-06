Keanu Reeves impacta con brazo robótico en "Cyberpunk 2077"

Uno de los actores que ha estado en boca de todos en las últimas semanas es Keanu Reeves, y es que desde el lanzamiento de "John Wick 3" su nombre no ha dejado de aparecer en publicaciones y demás contenidos de video, como una aparición que tuvo en "Always Be My Maybe" y las primeras críticas hacia Duke Caboom, personaje al que le da vida en "Toy Story 4". Sin embargo su aparición más reciente y que dejó boquiabiertos a miles fue su aparición en el tráiler de "Cyberpunk 2077".

El actor apareció en la presentación del videojuego en la E3 (Electronic Entertainment Expo) 2019 en Los Ángeles para hablar de este juego futurista que se desarrolla en una ciudad marcada por la pobreza.



La aparición de Keanu es de apenas unos segundos en el tráiler del videojuego pero con su brazo y los lentes de sol que se retira del rostro ha bastado para volverse popular el video en redes sociales.

En lo que respecta a su papel en "Toy Story 4", Griffin Schiller, de The Playlist, se deshace en elogios a esta secuela, y sobre todo al motociclista personaje de Keanu Reeves: "Es simplemente encantadora. Una narrativa con el ritmo adecuada que recuerda a las sensaciones de las dos películas originales, que forman una de las mejores franquicias cómicas. Transmite un mensaje maduro, dirigido a quienes han crecido con ellos. ¡Duke Caboom rules! ¡Más Keanu, por favor!".



