Juanpa Zurita dedica conmovedora despedida a su perrita Puca

Juanpa Zurita compartió en sus redes sociales su sentir por la reciente muerte de su perrita Puca.

El actor posteó un conmovedor mensaje en el que agradece a Puca todo su amor y los momentos compartidos; la perrita falleció el 31 de diciembre del 2019, estuvo junto a la familia Zurita durante 15 años.

Zurita colgó varias fotografías y videos para recordar al peludo miembro de la familia, se dijo destrozado por la pérdida de alguien a quien consideró como una hija.

"Descansa en Paz mi Puca. Este 31 de diciembre del 2019 un angelito nos dejó. Es difícil explicar el valor tan especial y magnífico que tuvo este ser en mi vida. Formó y forma parte de la persona que soy hoy. Crecimos juntos y nos formamos el uno al otro. Y que más que un perro, fuiste como mi hija. De verdad no puedo imaginar que hubiera sido de mi sin ti. Estoy eternamente agradecido por la felicidad que me trajiste, por el tiempo que me diste y el amor que esparciste. Fuiste un ancla en esta familia. Alteraste el curso de los Zurita para siempre. Trascendiste y nunca dejarás de estar en mi corazón. Espero que sepas la importancia e influencia que tuviste en mi desarrollo personal y profesional. Que sepas que no sería “Juanpa Zurita” sin ti. Espero que sepas a cuántas personas además de esta familia les trajiste felicidad. Fuiste algo único, una hermana, una hija una mejor amiga. Es difícil pensar cómo será la vida sin ti, cómo será ir a dormir sin tenerte a mi lado, llegar a la casa y no escucharte correr en las escaleras para brincar de hiperactividad, cómo será no ser despertado a las 3 de la mañana con tus patitas porque quieres agua. Me pone feliz saber que viviste 15 años y que los vivimos juntos. Pero no puedo evitar sentirme completamente destruído por no tenerte más. Te escribo este mensaje con lágrimas. Es muy extraño no tenerte, es muy difícil no poder abrazarte una vez más. Pero me quedo con lo mejor de ti y con los momentos tan íntimos y especiales que vivimos. Y estás palabras jamás le darán justicia al amor que te tengo Puca. Te llevo en mi corazón hoy y siempre. Y en los corazones de miles de personas allá afuera que por durante 15 años les alegraste sus días. Te imagino brincando entre nube y nube, alegrando a todos los seres del cielo con tu hiperactividad. Mandemos la mejor energía hoy para Puca. Gracias por grabar conmigo cuando nadie quería. Descansa en paz, leyenda".

Algunos de mis vines favoritos con mi Puca Descansa en Paz leyenda pic.twitter.com/EJNGP2jhkI — JUANPA ZURITA (@ElJuanpaZurita) January 14, 2020

La estrella de Youtube publicó en Twitter un video que recopila los Vines en los que su mascota participó. Poco después, anunció que se desconectaría de sus redes sociales el resto del día para tener un tiempo a solas y despedirse apropiadamente de Puca.

Hoy me voy a desconectar por completo. Necesito tiempo a solas para poder despedirme propiamente y cerrar este ciclo con Puca. Gracias por entender y por sus bonitos mensajes. - JZ — JUANPA ZURITA(@ElJuanpaZurita) January 14, 2020

Juanpa Zurita también compartió en sus redes una fotografía de su nueva caracterización como el hermano de "El Sol" en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie".

fjb