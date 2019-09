Geraldine Bazán no puede callar a su mamá

Rosalba Ortiz, madre de la actriz Geraldine Bazán, comenta que su hija no le puede decir que ya no siga hablando de sus problemas personales porque la respeta y en vez de guardar silencio, ratifica todo lo que ha dicho hasta el momento. “A mí no me dice nada porque me respeta y sabe que, y a mí no me va…o sea sabe que todo lo que he dicho, lo ratifico… Sí es molesto para ella que yo comente, pero también le pido a ella que me comprenda, hay un compromiso de corazón con algunos de ustedes (medios), ya 30 años de su carrera también se lo debemos a ustedes…”



Telenovelas de Fábrica de sueños crecerán de 25 a 50 episodios.

Al parecer el buen recibimiento que ha tenido la nueva versión de "La usurpadora" ha tomado por sorpresa hasta a los ejecutivos de Televisa, quienes se dice han tomado la decisión que, tras el final de la telenovela de Sandra Echeverría y el próximo estreno de "Cuna de Lobos", se replantearan si sus siguientes producciones, de las 12 que tendrá el concepto Fábrica de Sueños, serán más largas; aún no deciden si serán 50 o 60 capítulos los que tendrán en lugar de los 25 de estas primeras dos producciones. El cambio se debe, nos cuentan, a que el costo de realizar cada historia no es recuperable en un formato tan corto.



Mario Sepúlveda dedica su trabajo a Hiromi.

Mario Sepúlveda se ha puesto los tacones y el maquillaje para la puesta en escena "La Jaula de las locas", y aunque el actor disfruta de su trabajo, antes de subirse al escenario con un nuevo proyecto lo dedica a su amiga Hiromi, quien falleció en 2017, por complicaciones en el embarazo.



al