Chela Lora: "Yo no perdono a Pablo Montero"

Chela Lora no perdona que Pablo Montero, el protagonista de la serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, insultara a su hija mientras ambos estaban en un reality show llamado "La casa de los famosos", de Telemundo, el año pasado.

"Yo no (lo perdono), la verdad yo no, porque no. Hay que respetar a la mujer, siempre crecí con una frase que decía: a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y la verdad ha sido una lucha de cuántos años y en estos tiempos estar peleando por los derechos de las mujeres es increíble, y que haya o surjan más personas que no tienen ningún respeto y que matan mujeres y todo eso, digo, los crímenes en general son terribles, pero enfocar el odio a la mujer o sus frustraciones a la mujer, eso yo no lo perdono”, dijo muy seria.

Chela y Alex Lora grabaron este viernes el videoclip de “Qué Chingón”, que es parte de un disco con el mismo nombre, en el que, de acuerdo con cantante del TRI, enaltecerán todo lo que hace chingón a México; sin embargo, Chela fue muy clara en cuanto a la actitud de Montero hacia su única hija.



Chela Lora no perdona que Pablo Montero haya insultado a su hija Celia: "Lo que yo sentí, la impotencia de ver cómo este cobarde se dirigió a mi hija, eso me molestó muchísimo". pic.twitter.com/U63vPOgur4 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 2, 2022

“Lo que yo sentí, la impotencia de ver cómo este cobarde se dirigió a mi hija, como si él estuviera muy limpio -todos conocemos su vida-, eso me molestó muchísimo”, agregó.

Durante la discusión que ambos tuvieron en este programa, Pablo Montero se notaba muy molesto y era quien más estaba levantando la voz.

“Lo primero que me dijiste (cuando la conoció) fue “siempre te he querido coger”, por lo que le cuestionaba que Pablo le estuviera exigiendo respeto cuando lo primero que él le dijo al conocerla era eso.

Montero le decía que “Una señorita que hable ese tipo de cosas" estaba mal, refiriéndose a su forma de expresarse y tachándola de vulgar. "Vete y veme", "Aprende a hablar como una dama, no tanta leperada".

