Con frases como "Te extrañamos", "Feliz cumpleaños donde quiera que estés" o "Descansa en paz leyenda"; fans de Chester Bennington, quien fuera vocalista de Linkin Park, recordaron al cantante en el que habría sido su cumpleaños número 47.

Bennington fue uno de los intérpretes más queridos de la década de los 2000, sus canciones y su música acompañaron a toda una generación que creció coreando temas como "Numb" e"In the End", mismos que parecían entenderlos y reflejaban su sentir.

A pesar de encontrarse en la cima del éxito, el cantante se quitó la vida el 20 de julio del año 2017, víctima de una profunda depresión de la que muy pocos, o casi nadie estaba enterado. Y es que en sus últimas apariciones, algunas de ellas tan sólo días antes de su trágico final, el músico parecía estar estable, incluso llegó a sonreír.

De acuerdo con los reportes de los servicios de emergencia del condado de Los Ángeles, donde fue encontrado sin vida, Chester se ahorcó y según la autopsia que se le practicó, en el momento de su muerte se encontraba bajo los influjos del alcohol.

Talinda, esposa del cantante, declaró en su momento que Bennington tenía una largo historial de depresión y de intentos de suicidio; incluso estaba bajo tratamiento médico, el cual suspendió voluntariamente por más de un año.

La vida del líder de Linkin Park fue dura, él mismo llegó a revelar que, durante su niñez, fue abusado sexual y físicamente, lo que lo llevó a sumergirse en serios problemas de adicción. La música llegó a él como una tabla de salvación. A finales de los 90 se unió a la banda con la que alcanzó la fama, y en el 2000, lanzaron su disco debut ‘Hybrid Theory’, que rápidamente se convirtió en el más vendido y hasta les valió sus primeros premios Grammy.



Chester se quitó la vida a los 41 años de edad Foto: Instagram

Pero el artista no sólo se destacó en el ámbito musical, a la par de su carrera también incursionó en el cine, donde participó en algunas cintas como: "Crank", "Crank: High Voltage" y "Saw 3D: The Final Chapter".

Su legado así como el cariño que sembró ente sus fans y sus compañeros sigue vigente a pesar del tiempo, es por eso que un día como hoy no han reparado en compartir felicitaciones y una serie de emotivos mensajes celebrando su vida.

"Siempre te llevaremos en nuestros corazones, feliz cumpleaños Chester", "Feliz cumpleaños, la leyenda sigue viva", "Chester te extrañamos, felix cumpleaños hasta el cielo", "El hombre que abrió un nuevo mundo para mi, Feliz cumple Chaz", "Siempre se arrepentirá de no haberlo visto. Su legado es inmortal. Y gracias chicos por mantener siempre viva su memoria", son sólo algunos comentarios que pueden leerse.

