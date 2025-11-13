Más Información

se convirtieron en una de las grandes sorpresas del nuevo álbum "LUX" de Rosalía. Su colaboración en el tema “La Perla”, que además cantaron y produjeron junto a la española, llamó la atención entre los fans.

Sin embargo, algunos fans mexicanos todavía no olvidaban que la agrupación de regional mexicano había sido fuertemente criticada en 2023, luego de declarar en una conferencia de prensa que preferían la comida de Estados Unidos a la de México.

Arman piñatas de Yahritza y Su Esencia. Foto: Facebook
Armando, uno de los miembros del grupo, aseguró que, pese a conocer la cultura mexicana y haber vivido más tiempo en el país, prefería la comida estadounidense.“Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que...”, expresó el músico en aquel entonces.

Por otro lado, Yahritza Martínez, la cantante principal, también fue criticada luego de que, a través de su cuenta de TikTok, compartiera su reacción al ver que un taquero le vaciaba su refresco en una bolsa, lo que generó molestia entre usuarios mexicanos.

Fans perdonan a Yahritza y su Esencia

A través de redes sociales, Yahritza junto a Jairo y Armando Martínez han estado promocionando “La Perla”, compartiendo diversos videos interpretando el verso:“La decepción local / rompecorazones nacional / desastre mundial / Es una perla, nadie se fía.”

En los comentarios de sus publicaciones, fans de Rosalía y del regional mexicano han expresado que ya perdonaron a la agrupación, dejando mensajes como: “Ok, te quedó bien, espero hayas aprendido” o “La canción está increíble, se rifaron”.

compartieron un video cantando el tema, donde demostraron que la voz detrás de uno de los versos más populares pertenece a ellos mismos.“Muchas gracias, mis amores, los quiero un chingo”, expresó Yahritza en agradecimiento a sus seguidores.

@yahritza Muchas gracias mis amores los quiero un chingo 🥹❤️‍🔥@Mandoo @La Rosalia @Jairoo #fyp #lux #rosalia #yahritzaysuesencia #laperla ♬ original sound - Yahritza

