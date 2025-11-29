Verdaderos himnos para la comunidad LGBTIQ+ sonaron la noche de este viernes de la mano de Fangoria, quienes con su característico estilo electro pop convirtieron el Palacio de los Deportes en un antro de Zona Rosa de los años 90.

Previo a la aparición de el dúo español, las artistas Zemmoa y Luisa Almaguer fueron las primeras invitadas de la noche, seguida por María Daniela y Su Sonido Lasser quien con temas como “Tu sombra”, “Carita de ángel”, “Que triste”, “Duri, Duri”, “Chicle de menta”, “Miedo”, “Pobre estúpida”, “Ya me la sé”, “Baila duro” y “Soy el hit”, el dúo capitalino encendió a los 11 mil asistentes quienes pedían más y más, aunque sabían que venían a ver a Fangoria.

Luego de un breve descanso que sirvió para relajar las piernas o rehidratarse Alaska y Nacho Canut salieron al escenario alrededor de las 21:15 horas y dieron rienda suelta a su particular música, la primera rola que sonó fue “Carne, huesos y tú” de Alaska y Dinarama.

Aunque en esta primera etapa empezó con un volumen moderado, hasta bajo, lo cual causó cierta molestia a los fanáticos que se unían con el grito de “¡que le suba!”, pero eso importó poco porque Alaska continuó con “Momentismo absoluto”, “Mi burbuja vital” y “Espectacular”.

Tal vez como parte del plan maestro de Fangoria, Alaska preguntó si realmente querían que le subiera al volumen, desde luego los miles de fanáticos asintieron con emoción

“Buenas noches, nosotros somos Fangoria, y parece que siempre digo lo mismo pero es verdad, somos muy felices estando aquí, a algunos los conocemos porque nos han visto otras veces, otros será su primera vez, algunos vienen de lejos, otros son de aquí, gracias por estar aquí esta noche”, dijo Alaska antes de cantar “Electricistas”.

Fangoria en el Palacio de los Deportes. FOTO: Lulú Urdapilleta/OCESA.

Fangoria siguió con “Hombres”, “Un poco todo” y “Cómo pudiste hacerme esto a mí”, donde la cantante aseguró que la noche sería un viaje del pasado a la actualidad, así lo demostró cantando temas de OBK, Alaska y Dinarama y sólo faltó en su etapa con los Pegamoides con el tema “Bailando” que muchos fanáticos esperaban con ansias, lastima margarito.

Casi a la mitad del concierto Fangoria interpretó “Absolutamente” y “Deseo carnal” con una invitada especial, la saxofonista y cabaretista española Tavi Gallart, quien permaneció en el escenario para hacer una especie de entretiempo, ella tocando el el sax interpretó temas como “Rolling in the deep” de Adele, “Back to black” de Amy Winehouse y “La rara eres tú”, pieza de su autoría.

Luego de este medio tiempo Fangoria regresó con temas como ese rolón de “Perlas ensangrentadas”, “Geometría polisentimental”, “Hielo”, “Historias de amor”, “No sé qué me das”, “Retorciendo palabras”, “Dramas y comedias” y una de las favoritas de la afición “Ni tú ni nadie”, misma que resurgiera en 2004 con Moenia, tema con el que terminaron oficialmente.

Pero no terminaban en realidad luego de un cambio de vestuario donde dejo si traje dorado por uno negro con brillantes, Alaska regresó al esceneario de la mano de sus bailarines y Nacho Canut, para terminar como dios manda con “A quién le importa” y “Rey del glam”, aunque la noche termino rondando las 23:00 dudo mucho que el publico quisiera ir a dormir luego de estar presente en una fiesta como la del sábado, así que la noche se sintió joven y el horizonte pedía más.

