Fallece a los 49 años Roderick "Pooh" Clark, miembro fundador de la banda Hi-Five

Uno de los miembros originales de la agrupación Hi-Five, Roderick "Pooh" Clark, falleció este martes a los 49 años.

Según una publicación en el Instagram oficial de la banda fue cómo se confirmó el deceso.

“Nuestro hermano OG Roderick Pooh Clark #officialhifive" compartió el grupo en RIH.

Aunque no se dio detalle sobre la causa de la muerte, el miembro de la banda Marcus Sanders también compartió la noticia de su muerte junto con una foto y un video de Clark en Facebook.

"Roderick 'Pooh' Clark 27 de febrero de 1973 - 17 de abril de 2022 Descanse en paz, hermano", escribió.

Por su parte el director musical de la banda, Martinez Little, rindió homenaje a Clark en sus redes sociales junto a una foto del difunto músico.

"Me entristece saber que Roderick 'Pooh' Clark, otro miembro del famoso grupo de canto 'Hi5', falleció el domingo de Pascua", puso en su red social.

Angela García-Shelby, la exnovia del difunto cantante principal de Hi-Five, Tony Thompson, también compartió sus condolencias en Facebook.

“Roderick 'Pooh' Clark, a través de todas las luchas de tu vida, peleaste la buena batalla y lo hiciste con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Odio no haberte llamado hace unas semanas cuando me lo dije a mí mismo! ¡Pero siempre me mantuviste al teléfono durante casi 2 horas cuando hablábamos, y no había forma de interrumpirte! ¡Jajaja!”, dijo.

El fallecido cantante tuvo un accidente automovilístico en 1993 que lo dejó paralizado del pecho hacia abajo.

Pooh Clark fue uno de los miembros fundadores de Hi-Five junto a Sanders, Thompson, Russell Neal y Toriano Easley.

El grupo es conocido por sus éxitos que incluyen "I Like the Way (The Kissing Game)" y "She's Playing Hard to Get".



