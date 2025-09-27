Los Estudios Churubusco se toparon con pared: querían seguir usando la frase “Fábrica de sueños” en sus nuevos libros, pero resulta que alguien ya la tiene registrada… nada menos, y casi obviamente, que por Televisa. La marca está blindada ante el IMPI hasta 2029 y abarca de todo: educación, entretenimiento, actividades deportivas, agencias de modelos y hasta alquiler de aparatos de cine, radio y TV. Para no meterse en camisa de once varas legales, los Churubusco optaron por nombres más neutros como “Casa del Cine Mexicano”. Eso sí, la verdadera fábrica de sueños sigue siendo la televisora de San Ángel, que hasta de los pleitos de marcas saca capítulo.

Ariel vs. Mundial: dos pasiones, un mismo balón

La ceremonia del Premio Ariel 2026 podría cambiar de fecha. ¿La razón? El Mundial de Futbol. Temen que los patrocinadores gasten todo en camisetas, balones y spots mundialistas y dejen al cine mexicano sin un peso. La idea es adelantar la entrega a la primera mitad del año, antes del silbatazo inicial el 11 de junio. México sólo tendrá 13 partidos, pero suficiente para que las marcas prefieran invertir en goles antes que en cortometrajes. En resumen: el Ariel no quiere competir con Mbappé por patrocinio… porque ahí sí, la derrota es por goleada.

Benny Ibarra y Sasha, un equilibrio que parece imposible

Benny Ibarra aseguró que mantiene una relación cercana tanto con Sasha Sokol como con su tío Luis de Llano, en medio de la demanda por abuso sexual que Sasha interpuso contra el productor y que terminó resolviéndose a su favor. “Obviamente ha sido brutalmente duro para mí, pero no más duro que lo que ha sido para ella y para él”, dijo el intérprete de “Resistiré” y “Cielo”. Añadió que con Sasha se ve para “celebrar otras cosas” y no hablar del tema. Y aunque prefiere guardar silencio, soltó que al menos la visibilidad del caso ha cambiado leyes y abierto conciencia. En otras palabras, Benny intenta mantenerse a flote en una familia donde la lealtad y la justicia no siempre cantan la misma canción.

