Ezra Miller y otros famosos acusados de robo

Ezra Miller se encuentra en la polémica y no por su papel en The Flash. Desde hace unos meses, el actor ha tenido una serie de problemas con la ley. Sólo este año, se le ha acusado de alterar el orden público, de posesión de armas de fuego sin permiso, de acoso, de tener secuestrada a una mujer e hijos en su propiedad y la más reciente, de robo.

Trascendió que el joven intérprete está acusado de allanamiento en propiedad privada y de haber cometido un robo de alcohol en dicha vivienda, mientras los dueños no se encontraban.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 1 de mayo pasado en Stamford. Según relata el comunicado, Ezra entró a la propiedad y robó varias botellas de alcohol, según se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad.

Por tal motivo, se le ha citado a comparecer el próximo 26 de septiembre ante el tribunal de estado, para que responda sobre los hechos.

Ezra no es el único famoso que ha sido acusado de haber cometido un robo. A pesar de tener buenos ingresos, han sido varios las celebridades señaladas de ser “amantes de lo ajeno”.

Y en el tutorial, ¿gorra o sombrero?

Lindsay Lohan



No corrían buenos años para Lindsay. Sólo era noticia por sus fiestas, excesos, por deber impuestos, romper relaciones con su familia y por su ingreso a rehabilitación. Después llegó una nueva acusación, se le señalaba de haber robado un collar.

Era febrero de 2011 y Lindsay acaparaba la atención mediática luego de ser exhibida como la autora intelectual del robo de una joya en Venice, California, cometido un mes antes.

Entre dimes y diretes, se filtró el video de las cámaras de seguridad de la joyería donde se apreciaba a la actriz y cantante llevándose dicho collar valuado en 2 mil 500 dólares.

Finalmente, Lohan compareció y en su defensa aseguró que efectivamente había tomado el collar, pero como préstamo. Para no pisar la cárcel, tuvo que devolver la joya y pagar 20 mil dólares.

Megan Fox



Hoy es una estrella y actualmente una de las favoritas del público y la prensa, junto a su actual pareja, el músico Machine Gun Kelly.

En su adolescencia, Megan Fox cometió el robo de un maquillaje en la tienda Walmart. La propia actriz reveló la “anécdota”, al confesar que siendo muy joven entró a una tienda de Florida y robó un labial de la marca de las gemelas Olsen.

“Me llevaron a la corte y tenía dos opciones: tomé la segunda, que en realidad no fue un castigo e hice encantada, tenía que envolver regalos de Navidad. La segunda opción era que me iban a hacer usar un letrero que decía que había robado de Walmart y tenía que pararme con él afuera de la tienda durante tres días. En ambas situaciones parte del castigo era quedarme sin la posibilidad de volver a ingresar a las tiendas”, reveló en entrevista a Express, hasta 2019 seguía sin entrar a Walmart.

Además, comentó que al ser detenida se puso a llorar y prometió no volver a robar en su vida.

Britney Spears



Fue en una visita a la gasolinería, en 2007, que Britney Spears descendió de su auto para ingresar a una tienda. En su interior, compró unos chicles que pagó al dependiente. Tras salir del establecimiento, regresó y tomó ¡un encendedor que no pagó!

Al darse cuenta de que había cámaras de seguridad en el interior, la cantante volteó y confesó su crimen: “¡Uy, he robado algo, qué mala soy!, y sin más, salió con el encendedor en la mano, se subió a su auto y regresó a casa.

Justin Bieber



En 2014 Justin Bieber fue acusado de haber cometido el robo de un celular. De acuerdo con el portal TMZ, una chica acusó al cantante de haber extraído del bolso de una señora su teléfono móvil.

Según relató, todos se encontraban en unos campos de golf y al parecer la señora había aprovechado que Justin estaba en el club para tomarle unas imágenes, estilo paparazzi. Por tal motivo, Bieber tomó el celular para comprobar si efectivamente lo había fotografiado mientras jugaba.

En fechas más recientes, en 2019, mientras viajaba con su ahora esposa Hailey, fue detenido por la policía, quien le solicitó descender de su auto. Luego de seguir con las instrucciones, el oficial le cuestionó si los tenis que traía puestos los acababa de robar, pues aún tenían las cintas plásticas.

Justin aclaró que así era el modelo, que resultó ser nada más y nada menos que el diseño Nike x Off-White Air Max 90 Desert Ore, que diseñó Virgil Abloh. Finalmente, todo quedó como anécdota.

Winona Ryder



No podemos hablar de famosos señalados de robo sin mencionar a Winona Ryder, quien causó gran escándalo en 2001, cuando fue señalaba de haber cometido un robo en la tienda Saks Fifth Avenue, del barrio Beverly Hills.

La actriz cayó en desgracia, pues las imágenes de las cámaras de seguridad se filtraron y en la prensa e Internet circulaban los videos de cómo había tomado las prendas y salía del establecimiento sin haberlas liquidado. Además, se veía cómo después era interceptada por los policías de la tienda y llevada a las oficinas internas de Saks.

Ella argumentó que había sido un impulso, mientras que sus abogados intentaron suavizar la situación diagnosticándola con problemas de cleptomanía. Luego de que se abrió un juicio en su contra, se llegó a un acuerdo.

Winona fue sentenciada a tres años de libertad condicional, 480 horas de trabajo comunitario, el pago de una fianza de 20 mil dólares y acudir a terapia para tratar su padecimiento impulsivo.

Gurú:

Voy a la playa, no me encantan los sombreros, prefiero las gorras tipo de beisbol —no las de tipo de trailero, aclaro— y tengo unas muy lindas, pero tengo un amiga que siempre me critica y me dice que debo usar sombrero ¿Tú que opinas?

Grace

Hola, Grace:

Yo opino que no le hagas caso. Los sombreros son lindos y lucen mucho en la playa, es cierto, pero la verdad es que son totalmente imprácticos a la hora de recostarte en un camastro, pues la única forma de lograrlo sin que se levanten de la cabeza es dejando la cabeza en el aire, lo cual no es cómodo. Si te quieres recostar y seguir protegida de los rayos solares, lo cual debes hacer, lo ideal es una gorra, que es plana por detrás y no se mueve de tu cabeza al apoyarla en el camastro.

Recuerda que, por años, a las mujeres se les dijo que “para lucir hay que sufrir” ¡mentira! Puedes verte igual de linda y glamourosa con una gorra padre que con un sombrerazo ¡es tu elección! ¡No olvides tu protector solar!

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: [email protected]