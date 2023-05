“Extrañaré a mamá hasta el último día de mi vida”: Angélica María

Para Angélica María el Día de las Madres es una fecha triste porque extraña mucho a su madre, la productora teatral Angélica Ortiz, y también a su abuelita a quienes describió como divinas; gracias a ellas dijo que tuvo una infancia maravillosa.

“Siempre extraño a mi mamá, la extrañaré hasta el último día de mi vida y a mi abuelita, a mi familia divina que tuve”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

A pesar de la melancolía que la invade en estos días, lo bueno es que ahora ella es abuela de Daniel Nicolás Padrón Vale y Angélica Massiel Padrón, hijas de la comediante Angélica Vale.

“Es triste, pero ahora ya soy abuelita y entonces ya no es triste, porque ahora yo tomo ese papel, las extraño, me encantaría seguir teniéndolas, cómo no, desde luego, pero no es posible”.

Como abuela, la intérprete comentó que es una persona muy divertida a quien le gusta convivir con sus nietos.

“El Día de las Madres es especial para todos, ahora que soy abuela, es especialísimo porque los niños me hacen los regalitos, ellos me inventan detalles, son divinos, me hacen florecitas, son preciosos mis nietos”.

Agregó que cuando se llega a asimilar la muerte de los seres queridos, ya se puede pasar a otro nivel.

“Sabes sobrellevar ese dolor porque no se quita nunca, pero se calma un poco, es triste, pero ahora me festejan mis nietos y mi hija, soy muy feliz porque me festeja mi niña y mis niñitos”.

Angélica María festejará esta fecha especial para todas las mamás con un concierto que dará esta noche en el Auditorio Nacional, con el grupo El Consorcio.

“Siempre quise trabajar con ellos, los he visto muchas veces, pero nunca habíamos coincidido juntos; dicen que recordar es vivir y es cierto, me traen muchos recuerdos bellos sus canciones, que estemos juntos, creo que va a traer muchos recuerdos bonitos al público, van a recordar sus noviazgos y hasta sus divorcios”.

La intérprete quien ya cantó recientemente con la agrupación en Monterrey, nos informó que preparó una gran cantidad de popurrís, para no fallar a nadie.