Hace apenas unos días la actriz Cynthia Klitbo, arremetió en contra de su exnovio, Juan Vidal, acusándolo de ser un “vividor” y de tener serios problemas de control de ira; Incluso advirtió a Niurka Marcos, con quien Vidal ha tenido un especial acercamiento en el programa “La Casa de los famosos”, para que se cuide del actor.

Ahora, el galán dominicano se encuentra nuevamente en medio de la polémica, pues ha sido señalado como un hombre violento, luego de que se filtraran unos audios en los que se evidenciarían los presuntos maltratos que Juan le daba a Klitbo.

La grabaciones forman parte de una discusión que la expareja tuvo a través de una aplicación de mensajería instantánea, en las que él le reclama a su entonces novia por su manera de dormir:

“Para ti ahora todo es tan simple, y eres tan madura y todo está tan bien, yo soy el que está tan mal. Con usted no se puede dormir, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritado, amanezco desbaratado“, se escucha en la grabación. “Tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo, está bien, ponme como el ogro, pero esa situación no se puede más. Las cosas como son, no puedo dormir contigo, tú no lo quieres ver porque tú vives en tu mundo, perfecto, pero te lo tengo que decir mi vida“.

Vidal incluso le plantea la posibilidad de terminar su relación; y ante la contestación de Cynthia, quien le pidió no discutir y que dejara su casa, explotó: “Me caga en la hora que tú le pusiste la mano a mi maleta, por esa mierda cargo yo con tu bendita ropa“.

Cabe destacar que los audios salieron a la luz por medio del influencer Rey Grupero, también ex pareja de la actriz, quien decidió compartirlos con el programa “Chisme No Like”, para mostrar la “verdadera cara” del actor y salir en defensa de la mujer que alguna vez amó.

El youtuber, además aclaró que Klitbo dio su consentimiento para que las grabaciones fueran sacadas al aire y detalló que la violencia verbal no fue la única manera en la que Vidal maltrataba a Cynthia, ya que llegó a pedirle dinero, criticar su trabajo y hasta usarla para conseguir nuevos proyectos.

Ante esto, Rey Grupero hizo un llamado a Telemundo y pidió que expulsaran al dominicano del reality show en el que actualmente participa: “Le pido a la televisora que saquen a este tipo del programa, ese misógino no puede tener cuadro, porque está agrediendo a una mujer. Le pido al público y a las mujeres que apoyemos a Cynthia”, dijo.

Asimismo destacó que intentará convencer a la villana de telenovelas de llevar esta situación a instancias legales, pues tiene suficientes elementos para acusarlo de violencia.

Hasta el momento el actor no ha podido dar su versión de los hechos, ya que se encuentra en el reality show “La casa de los famosos.

