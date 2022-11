Ex de Ángela Aguilar habla de los términos en los que se encuentra con la cantante

Luego de que Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaran su noviazgo, tras ser difundidas unas fotografías en donde estaban besándose, el compositor habló de cómo es su relación con la cantante ahora que ya no son pareja, pues la joven de 19 años interpreta “Ahí donde me ven”, canción escrita por Lau, misma que le valió una nominación por Mejor canción regional mexicana en los Latín Grammy 2022.

En abril de este año, la filtración de un par de fotografías donde la cantante y el compositor se besaban, sugirieron que entablaban una relación, sorprendió a fans y medios de comunicación, debido que Ángela y Gussy se llevan 15 años de diferencia.

En ese momento, la reacción de la pareja se dividió, mientras Aguilar acusaba la violación de su vida personal, la que siempre ha mantenido en un perfil bajo, Lau aceptaba la relación abiertamente, asegurando que desde hacía dos meses que estaban saliendo y no sólo eso, sino que la familia de Ángela, Pepe Aguilar y su esposa, Aneliz Álvarez, estaban al tanto.

Después del escándalo que supuso la publicación de las fotos, Ángela y Guss terminaron, pues el compositor de 34 años reconoció que fue parte de su responsabilidad que las imágenes se filtraran en internet, pues le había mostrado a un amigo suyo el video donde se besaba con la cantante, por lo que su amistad había aprovechado para tomarle capturas de pantalla y difundirlas.

“Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, dijo en una entrevista.

Por todo esto, durante la alforma roja de los Latín Grammy, la probabilidad de que la expareja se encontrara frente a frente era uno de los momentos más esperados, pues si bien se dio a conocer la noticia de su ruptura, se desconocía si Aguilar y Lau habían quedado en buenos términos.

Por lo que “Ventaneando”, al tener la oportunidad, cuestionó a Guss sobre este acontecimiento, pues en su momento llegó a decirse que, el compositor había difundido las imágenes a propósito para ganar mayor popularidad, versión que Lau negó asegurando que él ya era un compositor conocido antes de trabajar con la más pequeña de los Aguilar.

“Yo ya era exitoso con mis canciones antes de que muchos me conocieran, entonces no presto mucha atención, me da igual”, dijo, argumentando que esta es la cuarta nominación, en los últimos tres años, a la que ha sido acreedor por su trabajo, pues ha colaborado con otros artistas.

Y aunque Gussy aseguró que, al disolver sus lazos con la artista, quedaron en buenos términos, también reconoció que de encontrarse, lo más seguro es que Ángela no quisiera saludarlo.

“Yo saludo a todos, pero no creo que me salude, la verdad”, indicó.

