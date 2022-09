Eugenio Derbez reaparece en las redes para celebrar el cumpleaños de Alessandra Rosaldo

Hace tan sólo unos días el actor y comediante Eugenio Derbez se encontraba hospitalizado a causa de un fuerte accidente que no sólo lo llevó a someterse a una delicada cirugía, sino que lo alejó del mundo de las redes sociales, plataformas que suele ocupar con muchísima frecuencia.

Debido a que la lesión que sufrió fue en el hombro y que se encontraba fuertemente medicado para evitar el dolor, Derbez tuvo que ausentarse de todas sus cuentas; sin embargo, esta tarde decidió hacer una breve aparición para celebrar a una de las personas más importantes de su vida, su esposa Alessandra Rosaldo.

El protagonista de “No se aceptan devoluciones” aprovechó un momento libre para gritar a los cuatro vientos su amor, y agradecerle a la cantante por permanecer a su lado a pesar de todos los problemas: “Celebro y agradezco tu vida, tu amor, tu paciencia, tu lealtad, tu entrega y amor incondicional. Agradezco tus manos que sostienen las mías, sobre todo en momentos difíciles como estos”, escribió.

Eugenio también lamentó que este año no pueda darle todo lo que se merece, debido a su estado de salud, pero reconoció que su vida no sería la misma sin su “princesa de cuento”: “Gracias por caminar junto a mí, en las buenas y en las malas. Este año no puedo festejar tu cumpleaños como te lo mereces, pero celebro tu vida más que nunca. ¡Te amo infinito! Feliz cumpleaños princesa de mi cuento”, finalizó.

La publicación fue acompañada por un breve video en donde mostraron sólo un poco de todos los momentos que han vivido en estos años juntos y que la propia Alessandra ha calificado como los mejores de su vida: “Te amo con toda mi alma, amor mío y nada me hace más feliz que festejar contigo, tomados de la mano, viendo pelis con Aitana y comiendo pizza los tres. Gracias por tanto” respondió.

Cabe aclara que hasta el momento ninguno de los dos ha revelado los detalles sobre el incidente que llevó al famoso comediante hasta la sala de operaciones; lo que si explicó Rosaldo es que la recuperación será larga, por lo que es posible que ambos no sean tan activos como antes en las redes.

