Eugenio Derbez le da a Aislinn uno de "los mejores regalos de Navidad"

La Navidad ya llegó y Santa Claus ya pasó por todas las casas, incluyendo la de los Derbez. Fue así como esta mañana los miembros de la familia, en especial Aislinn Derbez, compartieron los detalles de cómo fue abrir los regalos y también aquello que recibieron.

Un caballito de juguete fue lo que recibió la pequeña Kailani, quien disfrazada de un pequeño elfo se subió a su regalo y paseó un poco sobre su potro.

No obstante quien se llevó lo mejor fue su mamá, Aislinn, quien se quedó sorprendida desde que Eugenio Derbez puso frente a ella lo que ella denominó como "de los mejores regalos de Navidad que ha recibido".

"Este es el regalo que papá eligió para Ais, es de los tres", aseguró Alessandra Rosaldo al momento que el patriarca de la familia acercó un objeto ante la cámara de la protagonista de "A la mala" y "Hazlo como hombre".

Tras lo anterior fue que Eugenio Derbez indicó por qué era de su parte, y es que confesó que su hija tiene una "maceta horrorosa que siempre que la veo en tu casa te digo ya tírala".

Fue así como dio con la forma de animar a la también actriz de "La Casa de las Flores" a animarse a deshacerse de la que tiene, supliéndola con esta maceta.

"Oigan, de verdad, creo que es de los mejores regalos de Navidad que he recibido. Está hermosa, gracias papá", fue lo que dijo Aislinn Derbez, afirmando que su padre realmente la entiende.

"Mi papá me conoce muy bien. Papá, gracias. Me sirve también para hacerme mis baños de tina", fueron otras de las palabras que dijo la mamá de Kailani Ochmann Derbez y no tardó en hacer caso, pues a la siguiente historia de Instagram se puede apreciar la forma en que ella se metía en su regalo de Navidad, como si estuviera lista para tomarse una ducha.

Aislinn Derbez, con Kailani; Mauricio Ochmann, con su hija mayor

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann pasaron separados la víspera de Navidad, pero también demostraron a sus hijas el amor que les tienen.

Y es que Kailani le dio baje a Aislinn Derbez con sus regalos, pues como ella aseguró en su cuenta de Instagram se descuidó por un momento y su bebé abrió sus regalos antes de tiempo.

Sin embargo lejos de molestarse decidió capturar el momento y compartilo con sus fans, pues la pequeña ya estaba muy feliz jugando con su muñeca.



Por otro lado, Mauricio Ochmann aprovechó la temporada para pasar un rato junto a su hija mayor, Lorenza, fruto de su amor con la arquitecta Maria José Valle, cuya relación terminó en 2008.

"Loro" como le llaman de cariño, estuvo junto a su padre en esta importante fecha, mismo que el actor de "El Señor de los Cielos" compartió a través de sus redes sociales.

"Listos para la Navidad", escribió Ochmann en su publicación que cuenta con más de 404 mil Me Gusta, misma en la que sus fans se sorprendieron por el inmenso parecido que hay entre ambos.



nrv