Estrés en Televisa por el coronavirus

Estrés se vive en los pasillos de Televisa por el coronavirus. Nos cuentan que conductores, actores y comentaristas que harán la cobertura de los Juegos Olímpicos, a celebrarse en Japón este verano; ya están confirmados pero están asustados y dudando en asistir por temor a contraer el virus. Otro virus que también les preocupa, nos dicen, es la incertidumbre, pues no hay suficientes patrocinadores para el evento en el que la televisora tiene todas sus esperanzas y recursos puestos.

Diego Verdaguer estrena sonrisa

¿Diego Verdaguer tiene dentadura nueva?, el cantante le jugó una broma a los reporteros que al verlo se le acercaron muy emocionados para preguntarle sobre sus proyectos y sobre la edición del billete de lotería que salió como un homenaje. “Cuidado, no me vayan a sacar los dientes con el micrófono y me los acabo de poner ”. ¿Son todos nuevos?, preguntó un reportero. “Sí, todos son nuevos, son todas carillas (risas)... es broma”. ¿Sí es broma?

Aparece Franca Escamilla

Internautas crean a Franca Escamilla. En el mundo del Internet y las redes sociales nadie se salva de ser víctima de memes y el que hasta tendencia se volvió fue Franco Escamilla, debido a una fotografía en la que sale una mujer con lentes y semblante parecido al del comediante. Pero Franco no tiene problema y hasta él se burla de las comparaciones, pues colgó la fotografía en su cuenta de Twitter recordando que lo han comparado con Aleks Syntek o el personaje de Craig de Malcolm el de en medio.