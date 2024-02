Estos son todos los ganadores de los People's Choice Awards

En los últimos meses le público ha sido testigo de los reconocimientos que sus artistas favoritos han recibido por parte de la crítica especializada, ya sea en el ámbito del cine, la televisión y la música; sin embargo; esta noche los fans se convirtieron en el juez principal al decidir a los ganadores absolutos de los People's Choice Awards.

La gala reunió a lo mejor del mundo del espectáculo en un mismo escenarios, pues entre la lista se nominados estaban se encontraba el elenco de "Barbie", Billie Eilish, Tom Hiddleston, Jenna Ortega, Pedro Pascal, Jennifer Aniston y Taylor Swift, solo por mencionar algunos.

La gran triunfadora de la noche fue la cinta protagonizada por Margot Robbie, que logró llevarse a casa cinco estatuillas, incluyendo la de mejor actriz y mejor película. siendo esta premiación en la que mejores resultados ha obtenido. Además, los asistentes y los televidentes pudieron disfrutar de grandes momentos, como la actuación de Lenny Kravitz, que fue reconocido con el premio a ícono musical por sus 35 años de carrera artística.

A continuación te dejamos la lista completa de ganadores:

Cine

Película del año: "Barbie"

Película de acción del año: "Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes"

Película de comedia del año: "Barbie"

Película de drama del año: "Oppenheimer"

Estrella masculina del año: Ryan Gosling - "Barbie"

Estrella femenina del año: Margot Robbie - "Barbie"

Estrella de acción del año: Rachel Zegler - "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes"

Estrella de comedia del año: Jennifer Lawrence - "No Hard Feelings"

Estrella de drama del año: Jenna Ortega - "Scream VI"

Actuación en película del año: America Ferrara - "Barbie"





Televisión

Show del año: "Grey's Anatomy"

Show de comedia del año: "Only murders in the building"

Show de drama del año: "The last of us"

Show de ciencia ficción o fantasía del año: "Loki"

Reality Show del año: "Las Kardashian"

Show de competencia del año: "La voz"

Estrella masculina del año: Pedro Pascal - "The last of us"

Estrella femenina del año: Selena Gomez - "Only murders in the building"

Estrella de comedia del año: Jeremy Allen White - "The bear"

Estrella de drama del año: Jennifer Aniston - "The morning show"

Actuación de tv del año: Billie Eilish - "Swarm"

Estrella de reality show del año: Khloé Kardashian - "Las Kardashian"

Concursante del año: Ariana Madix - "Dancing with the stars"

Programa diurno del año: "The Kelly Clarkson show"

Programa nocturno del año: "The tonight show de Jimmy Fallon"

Presentador del año: Jimmy Fallon





Música

Artista masculino del año: Jung Kook

Artista femenina del año: Taylor Swift

Artista masculino country del año: Cody Johnson

Artista femenino country del año: Lainey Wilson

Artista latino masculino del año: Bad Bunny

Artista latino femenina del año: Shakira

Artista pop del año: Taylor Swift

Artista hip-hop del año: Nicki Minaj

Artista R&B del año: Beyoncé

Nuevo artista del año: Ice Spice

Grupo o dúo del año: Stray Kids

Canción del año: "Vampire" - Olivia Rodrigo

Álbum del año: Guts - Olivia Rodrigo

Colaboración del año: "Barbie World", Nicki Minaj y Ice Spice con Aqua

Gira del año: Taylor Swift - "The Eras tour"

Celebridad del año: Taylor Swift





Deporte

Atleta del año: Travis Kelce

