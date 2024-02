Premios BAFTA: esta es la lista completa de ganadores

Antes de dar por concluida la temporada de premios, con la próxima entrega del Oscar, la industria dle cine hizo una parada en Londres, donde se realizaron los British Academy of Film and Television Arts, mejor conocidos como los BAFTA y que son entregados por La Academia británica.

"Oppenheimer" se convirtió en la gran ganadora de la noche, al llevarse a casa siete de las categorías en las que se encontraba nominada; mientras que "Poor things" logró cinco estatuillas, incluida la de mejor actriz para Emma Stone.

La ceremonia se realizó en Royal Festival Hall de Londres, a donde asistieron grandes personalidades el príncipe William, presidente de los BAFTA, además de David Beckham, Dua Lipa, Tom Hiddleston, Emma Stone, Sophie Ellis-Bextor, Barry Keoghan, Rami Melk y la diseñadora Vera Wang.

Entre los ganadores se encuentran el actor Cillian Murphy, quien agradeció al director, Christopher Nolan, por haberle dado esta gran oportunidad y haber visto algo especial en él.









A continuación de te dejamos la lista completa de ganadores:

Mejor Película: "Oppenheimer"

Mejor director: Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph - “The Holdovers”

Mejor actor secundario: Robert Downey Jr. - “Oppenheimer”

Mejor actriz: Emma Stone - "Poor Things"

Mejor actor: Cillian Murphy -“Oppenheimer”

Estrella en ascenso: Mia McKenna-Bruce

Mejor Guion original: “Anatomy of a fall”

Mejor Guion adaptado: “American Fiction"

Mejor película en lengua extranjera: “The zone of interest” - Jonathan Glazer

Mejor película de animación: "The boy an d the horn" - Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki

Mejor documental: “20 días en Mariupol” - Mstyslav Chernov, Raney Aronson Rath

Mejor cinematografía: "Oppenheimer"

Mejor diseño de vestuario: "Poor things"

Mejor edición: "Oppenheimer"

Maquillaje y peinado: "Poor things"

Mejor banda sonora original: "Oppenheimer"

Mejor diseño de producción: "Poor things"

Mejores efectos especiales: "Poor things"

Mejor sonido: "The zone of interest"

Mejor película británica: "The zone of interest"

Ópera prima de un escritor, director o productor británico: "Earth mama" - Savanah Leaf, Shirley O'Connor y Medb Riordan

Mejor cortometraje británico animado: "Crab Day"

Mejor cortometraje animado: "Jellyfish and Lobster"

