Los mejores momentos de la entrega de los People's Choice Awards 2024

Esta noche, las estrellas del cine, la televisión y la música bajaron del firmamento para reunirse en un solo lugar, la 49 entrega de los People's Choice Awards.

A diferencia de otras premiaciones, en esta es el público quienes deciden a los ganadores, por lo que no fue nada raro que “Barbie” se convirtiera en la mejor película, ya que en taquillas rompió todo tipo de récords y fue la más vista del 2023.

Aunque fue una noche de sorpresas, grandes interpretaciones y discursos tanto emotivos como completamente graciosos, estos son algunos de los momentos que marcaron la ceremonia:

El regreso de Jeremy Renner tras su accidente: Después del terrible accidente que casi le cuesta la vida, el actor de Marvel regresó a los escenarios por primera vez como presentador de la categoría de actuación de televisión del año: "Se siente bien estar de regreso", dijo el "vengador, en medio de una tremenda ovación de los asistentes, incluidas las celebridades.





El actor volvió a los escenarios tras un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida. Foto: Captura de pantalla





Adam Sandler y su divertido discurso como el hombre más sexy: el comediante fue nombrado como el ícono de la noche, sin embargo confesó que cuando recibió la noticia se confundió de reconocimiento y creyó haber ganado como el hombre más sexy: “Soy el hombre más sexy del mundo”, broméo. “Por años he esperado en la banca, irradiando sensualidad. La gente me pregunta: ¿Adam, por qué usas ropa tan holgada? ¿Qué escondes? Yo les digo: ‘nada, solo sensualidad’, dijo entre risas y aplausos.

Ya más serio, agradeció a sus seres queridos y a sus fans por este reconocimiento: “A toda la gente que trabaja en las películas, a todos mis amigos que han estado en mis películas, a mi familia, mis hijas… mi esposa, eres mi compañera de vida, amo cado beso y cada paseo que hemos dado. A la gente que votó por mí, gracias”, finalizó.

Natasha Beningfield cantando “Unwritten”: hace casi 20 años, la cantante estadounidense conquistó las listas de éxitos gracias a esta canción; sin embargo; la cinta “Con todos menos contigo” protagonizada por Sydney Swenney la trajo de nuevo a la escena musical. En la película, Bea (Swenney) la canta a Ben (Glen Powell) cuando éste entra en un ataque de pánico, esta noche ambos actores recrearon esta parte de la cinta, con la única diferencia de que fue Beningfield quien apareció en el escenario, para interpretarla entre los gritos y las voces del público.









La presentación de Lenny Kravitz en el escenario. El rockero fue uno de los personajes de la noche, no solo porque recibió el premio a ícono musical, sino porque encendió el escenario con un recorrido por sus mejores éxitos. Enfundando en sus ya característicos pantalones de cuero, lentes oscuros y rastas en su cabellera, Kravitz hizo vibrar al público con temas como “Fly away” , “TK421” y “Are yo gonna go my way?”.

“Muchas gracias por este premio tan increíble. Cuando estaba pensando en qué decir esta noche, estaba pensando en lo que significa esa palabra: ícono. Cuando comencé, mucha gente me ofreció muchos contratos pero me ofrecieron cambiar, pero dije que no al dinero, porque no quería hacen nada que no sonara ni fuera auténtico. Un ícono es alguien que inspira y enseña a las personas en ir a la dirección correcta. Han sido 35 años y nunca ha sido sobre los discos que he vendido, ni los premios que he ganado; sino de divertirse y ser auténtico”.





#LennyKravitz performs his top hits and takes home the Music Icon Award! #PCAs pic.twitter.com/aQUTs9xrgB — E! News (@enews) February 19, 2024





“Grey’s Anatomy” se corona como el mejor show: Después de 20 años, la serie médica sigue siendo la consentida de los televidentes y, como prueba de ello, esta noche se convirtieron, por sexta vez, en el mejor show televisivo.

Para recibir la estatuilla, subieron al escenario Kevin McKidd, Chandra Wilson, James Pickens Jr y Chris Carmack entre otros.

