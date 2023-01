Estos son los rivales directos de Guillermo del Toro para ganar el premio a "Mejor Película Animada"

El 2022 fue el año de estreno de muchas producciones que dieron que hablar y esta 95° ceremonia de premiación de los Oscars tiene a los mexicanos Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñarritu como estrellas. Pero también no pudo faltar en la lista de nominados, Guillermo del Toro con “Pinocho”.

La entrega de los premios más importantes de la industria del cine se llevará a cabo el 12 de marzo y si de algo puede presumir México, es de los cineastas nacionales que casi siempre logran estar entre los nominados a las estatuillas. Así es el caso de Guillermo del Toro, quien logró su décima nominación en los premios Oscar.



These nominees are an animated bunch. Presenting the Animated Feature film nominees… #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/KnxbRycAXC

— The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023