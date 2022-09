Esto fue lo que estudió Chabelo en la UNAM

Chabelo es un artista que es reconocido por su famoso programa de los domingos, como todo comediante, pero en un principio, él no se dedicaba al 100% a la comedia. Cabe destacar que este género es muy particular ya que no cualquiera se dedica de lleno a este oficio. Sin embargo, quienes lo hacen, porque ya nacen con estas características que son naturales.

Si bien la mayoría de los comediantes de nuestro país se han dedicado a otra cosa como lo es este artista. Incluso, algunos famosos terminaron sus carreras con temas completamente alejados de la comedia. Y este es el caso de Xavier López, mejor conocido como “Chabelo”.



Chabelo, posando. Fuente: Twitter: @ShowmundialShow

La carrera que eligió Chabelo

Antes de terminar la prepa, Xavier López era un chavo normal y se decantó por estudiar medicina en la UNAM. Cabe destacar que su familia era muy conservadora, ellos provenían de Guanajuato y quedaron mas que fascinados por la decisión de su hijo en elegir una carrera tan importante y prestigiosa como la de ser ‘Médico cirujano’.

Pero esta carrera es muy cara, y para ello tuvo que conseguir empleo y uno de sus amigos logró hacerlo ingresar a “Televicentro” como ayudante general. Fue en este lugar donde Chabelo conoció en primer lugar todos los secretos de la pantalla chica y se enamoró por completo de la carrera de actor, de los reflectores y de los guiones.



Xavier López estuvo dos años en la carrera de medicina y solamente ejerció cuatro años como médico residente en un sanatorio particular, y al mismo tiempo, seguía trabajando normalmente en Televicentro. Aunque la carrera de médico no le gustaba mucho, él lo seguía haciendo para no molestar a sus padres y no tener ningún tipo de problema.