Este fue el consejo de Frank Sinatra que marcó la vida de José José

José José partió de este mundo físico en septiembre de 2019, pero su legado musical permanece vigente en todos sus fans y su círculo íntimo. “El Príncipe de la Canción” destacó con su voz en todo el continente, pero también fue un actor magistral que ganó en 2007 un premio TVyNovelas por su papel de Erasmo Padilla en “La fea más bella”.

El talento de José Rómulo Sosa Ortiz fue tal que uno de sus colegas de la música, alguien a quien admiraba, tuvo interés en conocerlo y hasta le dio un consejo que marcó su vida para siempre. La carrera del cantante nacido en Azcapotzalco comenzó en los años 60 con una banda de bossa nova. Pero fue con su presencia en el festival OTI, con su canción “El Triste”, cuando adquirió fama.

En ese momento no ganó el certamen musical, pero su presentación fue un gran impulso para seguir desarrollando su carrera y que los ojos internacionales se fijarán en su talento. José José tuvo que dejar de cantar por cuestiones de salud, años anteriores a su muerte, pero también se llevó consigo un consejo que le dio Frank Sinatra.

Leer más: Holograma con el que "revivieron" a José José divide opiniones



¿Qué le dijo Frank Sinatra a José José?

En una de sus entrevistas, el intérprete de “El amar y el querer” contó cómo fue el encuentro con Frank Sinatra. Ambos artistas reconocidos se encontraron en una fiesta, en los años 80, que se había organizado en la casa del cantante estadounidense. Ahí fue cuando José Rómulo recibió un consejo de parte de su colega que lo dejó pensando y lo retuvo para toda la vida en su memoria.

“No te olvides de que triunfar es muy bello, pero tiene un precio alto. Yo, por ejemplo, siempre estoy encerrado, no puedo ir al cine ni al súper, eso duele, aunque tiene sus compensaciones. Nunca dejes de ser José José, el que va al cine con sus hijos y lleva a su mamá de compras", le expresó Frank Sinatra.

Leer más: Frank Sinatra y Marilyn Monroe: Su intensa pero inconclusa historia de amor

El consejo del intérprete de “Fly Me to the Moon” lo marcó para siempre y trató de aplicarlo por la tristeza que le generó haberlo oído de un artista tan prestigioso al que admiraba. Por otra parte, muchos medios aseguraron, años después, que Francis Albert Sinatra quedó tan encantado con la voz del actor que quiso contactarlo para realizar una colaboración artística. Y si bien nunca se concretó la pieza, por factores ajenos a ellos, si tuvieron una relación de admiración y colegas afectuosos.