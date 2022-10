Este es el motivo de la enemistad entre Daddy Yankee y Don Omar

Don Omar y Daddy Yankee son dos grandes referentes del género urbano que se encuentran bajo el ojo de la tormenta, luego de que el intérprete de “Salió el sol” indicara el momento que vivió con Ramón Ayala Rodríguez (Yankee).

Si bien las versiones de pleito venían hace rato, es decir desde el inicio de sus carreras, la relación entre ambos no es la mejor a pesar de que grabaron canciones y compartieron escenario en más de una ocasión.



Don omar, posando. Fuente: Instagram @donomar

Fue así que hace poco, Don Omar habló sobre la razón por la que él y Daddy Yankee quedaron en malos términos luego de trabajar juntos. Cabe destacar que los pleitos entre artistas son normales, pero las peleas por trabajo son las más complicadas. Continúa leyendo, que a continuación te contamos todos los detalles sobre la enemistad entre el “Big boss” y el intérprete de “Pobre diabla”.

La razón por la que Don Omar no se lleva bien con Daddy Yankee

Hace poco Don Omar brindó una entrevista donde habló sobre la gira que realizarían juntos él y Yankee hace algunos años. Gira que el intérprete de “Danza Kuduro” había pensado y creado por su cuenta para él para así anunciar su retiro. Sin embargo, dijo, a ella sumaron a Daddy Yankee, quien en palabras de Don Omar desde un inicio no estuvo de acuerdo con el trabajo que ya se había hecho.

De acuerdo a la entrevista que ofreció al DJ y productor musical El Chombo, en el primer concierto salió todo perfecto, y no había sucedido ninguna inconveniencia. Sin embargo, al siguiente día, en la primera plana del periódico se decía que Daddy Yankee había "noqueado" a Don Omar, denunciando que las primeras planas se compran y que el equipo de Daddy Yankee había comprado ese espacio para tirarle al otro artista a sus espaldas.



Daddy Yankee, posando. Fuente: Instagram @daddyyankee

Esta acción enojó tanto a Don Omar como al resto de su equipo y claramente se le pidió una explicación a Daddy Yankee y desde su team le respondieron: “No pasará de nuevo...”. Pero, los problemas no terminaron allí.

Relató que en el concierto de Las Vegas, cuando era su turno de realizar su show, su quipo encontró todas las consolas desconectadas.



Don Omar. Fuente: Instagram @donomar

¿Qué dijo Daddy Yankee sobre el pleito?

El mejor conocido como "El máximo líder" declaró en una entrevista para el actor y youtuber Jorge Pabón "El Molusco", que no volvería a trabajar con Don Omar luego de que abandonara la gira sin dar una explicación.

“Todo estaba bien y de repente durante uno de los conciertos, Don Omar se salió de la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero cuando tomóla decisión. Si me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No, puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque él no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”.

Sin embargo, ante las diferencias, dijo no guardarle rencor, pues el pleito había quedado en el pasado.

“Se está parando a batear, espero que dé un jonrón y retome su carrera y todo el mundo lo celebre, de corazón”, indicó.

¿Tú quién piensas que tiene la razón?