Este era el desgarrador final alternativo de “Succession” que nunca vio la luz

El pasado domingo llegó a su final la serie “Succession”, la cual se convirtió en una de las más vistas de HBO Max.

Luego de cuatro temporadas, el drama de la familia Roy llegó a su fin y finalmente se supo qué personaje fue elegido para continuar con el legado de Logan Roy, interpretado por Brian Cox.

Leer más: ¿Qué ver?: Todo puede pasar en el final de "Succession"

¿Cómo terminó la serie?

Ninguno de los hermanos Roy consiguió lo que quería, ya que el conglomerado de medios Waystar Royco finalmente quedó en manos de GoJo, la empresa tecnológica liderada por Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), quien eligió a Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen), como el nuevo CEO de la empresa, dejando a Shiv y sus hermanos fuera de juego.

Leer más: "Succession" presume su legado en la tv

Sin dudas, uno de los personajes que más sufrió esta decisión fue el de Kendal (el cual está interpretado por el actor Jeremy Strong). Kendall creía que todo quedaría en sus manos, ya que su padre se lo había prometido cuando él tenia tan solo 7 años de edad.

Sin embargo, el final de la serie podría haber sido otro, o por lo menos eso reveló el actor Jeremy Strong en un podcast esta semana.

¿Qué dijo el actor?

Jeremy Strong habló sobre el final de la serie en el podcast oficial de Succession. En el mismo los creadores habían pensando que lo mejor era que Kendall se quitara la vida al saber cómo sería el futuro de la empresa.

Pero optaron por mostrarlo completamente derrotado, contemplando el horizonte junto al río y dándose cuenta de su colosal fracaso, no solo ante la mirada de omnisciente padre, sino de la de sus hermanos y el mundo entero.

"Miré estas olas, hacía tanto viento y frío. Había una pieza de metal resonando, era un sonido terrible y no podía soportarlo. Me puse de pie y caminé lentamente hacia la barrera y la salté. Y realmente no sabía lo que planeaba hacer. El actor que interpretaba a Colin me vio, corrió y me detuvo de hacerlo", aseguró el actor.