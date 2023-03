Esta es la película favorita de Salma Hayek para que gane los Premios Oscar

Salma Hayek será una de las presentadoras esta noche durante la entrega de los Premios Oscar 2023. En esta edición la Academia reconocerá tanto películas como actuaciones aclamadas por la crítica. Las candidatas a mejor film, como "Top Gun: Maverick" y "Avatar: The Way of Water" ya se han posicionado como las favoritas para esta noche.

Sin embargo, Salma Hayek, como bien latina que es tiene otra en su lista de preferidas. Si bien, su opción no influye en la elección de la Academia, lo cierto es que no ha perdido la oportunidad de desearle suerte a la producción que más le ha gustado. De paso aprovechó para felicitar a los colegas que integran el elenco.



Cuál es la película favorita de Salma Hayec para ganar el Oscar 2023

Salma Hayek hizo uso de las redes sociales para revelar cuál es su película favorita para ganar uno de los Oscar en este 2023. “Los premios Oscar son el Domingo y quiero desearle buena suerte a la increíble película Argentina, 1985, que es la única película Latino Americana nominada este año a Mejor Largometraje Internacional”, escribió desde su cuenta de Instagram.

La mexicana incluyó dos fotos junto al mensaje. En la primera Salma Hayek apareció junto a Ricardo Darín, el protagonista de “Argentina, 1985”, y Victoria Alonso que hizo su debut como productora cinematográfica con esta película. En la segunda se podía ver a Darín junto a la bandera Argentina.



La película favorita de Salma Hayek no solo compite en la premiación también tendrá una mención especial durante la noche. Es que “Argentina, 1985” de entrada recibirá un reconocimiento al cine latinoamericano. La película compite en la categoría de mejor cinta internacional y no es solo una de las más queridas por la mexicana, son varios los artistas internacionales que le han dado su apoyo a la producción.