Esta es la comida que Mariazel más extraño en su viaje a Qatar

Mariazel fue una de las pocas conductoras de nuestro país que viajó a Qatar para comentarnos todas las novedades y noticias que ocurría en el Mundial Qatar 2022. Incluso la conductora protagonizó un confuso hecho con la policía qatarí, ya que la periodista utilizó un traje de baño no apto para las playas no turísticas de aquel país.

El Mundial todavía no termina, pero Mariazel ya está de regreso en México. Al llegar a su casa, Mariazel decidió compartir con sus seguidores cuál fue la comida que más extrañó mientras estaba en Qatar.

Leer más: Al igual que Mariazel: Tania Rincón también retó la prohibición en bikini en Qatar

¿Qué comida extrañaba Mariazel?

La conductora compartió una historia de Instagram donde se la ve preparando unas deliciosas quesadillas fritas, las cuales aseguró que no pudo conseguir nunca en Qatar.

Leer más: Mariazel se despidió de Qatar de esta manera



Esta es la comida que más extrañó Mariazel pic.twitter.com/cLWxPZo8Cc — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 12, 2022

El secreto para que la masa de las quesadillas fritas quede bien crujiente es la temperatura del aceite, la cual no tiene que estar baja porque sino la masa nunca llega a cocinarse correctamente. Sin dudas Mariazel extrañó muchísimo nuestra comida típica y no pudo ocultar su emoción y felicidad.

Mariazel ya se encuentra en nuestro país, pudo reencontrarse con su familia y sus seres queridos, e incluso ya retomó su antigua rutina de trabajo. La conductora aseguró que nunca olvidará los días que pasó en Qatar, y agradeció la oportunidad que le brindaron para enviarla al Mundial Qatar 2022.



Foto: Mariazel. Fuente: Instagram @mariazelzel

¿Por qué Mariazel no se quedó hasta el final del Mundial Qatar 2022?

Mariazel no confirmó por qué no se quedó hasta el final del Mundial Qatar 2022, pero se cree que ella habría pedido regresar antes pues hace unos días confesó a través de sus historias que había comenzado a experimentar “El Síndrome del Jamaicón”, por lo que se sentía más que sensible y había comenzado a extrañar mucho a su familia.