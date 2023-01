Esta es la carta que mandó Charles Manson a Marilyn Manson desde prisión

El nombre de Marilyn Manson es sinónimo de escándalo y excentricidad, aspectos que se ven reflejados en su música y sus obras plásticas; por lo que no es de extrañarse que este artista sienta admiración por personajes como Charles Manson, uno de los asesinos más famosos de la era moderna.

Brian Warner, nombre real de Marilyn Manson, cumplió 54 años el día de ayer y a lo largo de su historia las referencias hacia el asesino de la actriz Sharon Tate han sido constantes, comenzando por el hecho de que tomó su apellido para dar forma a su nombre artístico, el cual combinó con el nombre de la actriz Marilyn Monroe; y a su alter ego, que lo convirtió en un personaje casi de culto y un ídolo para la amantes de lo gótico.

Además el intérprete de temas como "The beautiful people" y "Sweet dreams" (are made of this), llama a sus seguidores como La Familia, haciendo referencia a la Familia Manson, secta que Charles Manson formó a finales de la década de 1960 y que realizó una serie de asesinatos entre julio y agosto de 1969, entre ellos el de la actriz y esposa del director de cine Roman Polanski, Sharon Tate y otras cuatro personas el 9 de agosto de ese año.

También a través de su música manifestó su admiración por el homicida, por ejemplo con el tema "My monkey", el cual incluyó en su álbum Portrait of an American Family en 1994, y que contiene algunos fragmentos del disco Lie que Charles Manson grabó en 1968.

Lee también: Hackean cuenta de Lucía Méndez para mandarle mensajes de odio

Todo esto no pasó desapercibido por el asesino, quien en 2012 le mandó una carta al cantante desde la prisión estatal de California, donde purgaba su condena de por vida; la cual refleja el caos que Charles tenía en su mente, debido a lo incoherente y compleja que es:

¿Qué decía la carta?

"Para Marilyn Manson,

Me ha llevado mucho tiempo llegar hasta donde podía tocar a M. Manson. Ahora tengo una carta que jugar – puedes mirar dentro de mí sin ánimo de lucro, ATWA, y darle a Manson lo que crees que se merece del Agua, Árboles, Agua, y tú. O le pagaré a Manson por lo que crees que no se merece – la música que ha convertido a Manson en el Diablo Abraxas, y estoy SEGURO de que querrás algo de lo que te tengo reservado. Está muy lejos del equilibrio. Por encima del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto. Lo que tú no haces es lo que yo haré – lo que hiciste cantando en solitario, y dejarlo sonar y decir cómo me salvaste de dar muchos pasos– No lo necesito, no es una necesidad o un deseo. Bailarines fantasmas matan juntos y tú estás en mi tumba Sunstroker Corona-coronas-coronae – ¿me has visto debajo, todos sobre mí? Son dos camiones volcados haciendo lo mismo que CMF 000007.

Charles Manson".

Pero las cosas no terminaron ahí, cuando Charles Manson murió en 2017, el cantante causó polémica al usar su cuenta de Twitter y postear una foto del homicida, como si fuera una portada de la revista Life, pero en lugar de este título llevaba la palabra Lie. Por si fuera poco Marilyn Manson realizó un cover del tema Sick City que el propio sectario escribió, dejando entrever que la admiración seguía existiendo.

rad